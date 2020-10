Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Prime Day, der fünfte jährliche Verkauf von Amazon US, bietet alle Arten von technischen Angeboten, einschließlich eines bemerkenswerten Preisnachlasses vom Audiospezialisten JBL .

Die Boombox von JBL - eine der besten tragbaren Lautsprecheroptionen neben dem Pool, neben dem Grill oder auf der Veranda - wird zum Verkauf angeboten. Es handelt sich um einen großen Lautsprecher mit einem 20.000-mAh-Akku, der eine Hörzeit von über 24 Stunden bietet. Es hat auch IPX7-Abdichtung, so dass Sie sich keine Sorgen machen müssen, im Regen gefangen zu werden.

Dank Prime Day können Sie jetzt viel Geld bei der JBL Boombox sparen , da sie um 30 Prozent auf 279 US-Dollar gesenkt wurde. Das ist ein Preisverfall von 120 US-Dollar gegenüber den typischen Kosten von 400 US-Dollar. Informationen zum Vergleich der JBL Boombox mit anderen Bluetooth-Lautsprechern finden Sie in unserer ausführlichen Anleitung zu allen Optionen hier .

Prime Day ist der jährliche Verkauf von Amazon, exklusiv für Prime-Mitglieder, die Amazon Prime abonnieren . In diesem Jahr können Prime-Mitglieder in den USA, Großbritannien und mehreren anderen Ländern rund um den Globus vom 13. bis 14. Oktober auf Tausende von Rabatten bei Amazon zugreifen. Pocket-Lint zeigt in den folgenden Zusammenfassungen die besten Angebote für US- und UK-Prime-Mitglieder:

Wir haben auch einen Leitfaden für Amazon Shopping - Tipps, Tricks und Hacks hier .

Schreiben von Maggie Tillman.