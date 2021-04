Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Huawei hat eine kleinere Version seinesSound X-Smart-Lautsprechers für 299 GBP vorgestellt, die im vergangenen Oktober auf den Markt gebracht wurde.

Rufen Sie Huawei Sound an, es wird am 1. April 2021 in Großbritannien für 199,99 £ eingeführt. Sie können es im Huawei Online-Shop kaufen . Es kommt auch nach Australien, Kambodscha, Chile, Kolumbien, Frankreich, Deutschland, Italien, Irland, Mexiko, den Niederlanden, Neuseeland, Polen, Russland, Spanien und der Türkei.

Der Sound ist dem Sound X Smart Speaker in Aussehen und technischen Daten sehr ähnlich. Dies ist zum Teil einer Zusammenarbeit mit Devialet zu verdanken, einem Unternehmen, in dessen Lautsprecher wir uns in der Vergangenheit verliebt haben. Der Sound bietet das, was die beiden Unternehmen als "Devialet-Akustikdesign mit vier Lautsprechern" bezeichnet haben. Es besteht aus einem 4-Zoll-40-W-Tieftöner, drei 5-W-Vollbereichslautsprechern und zwei passiven Einheiten.

Der neueste hochauflösende Audio-zertifizierte Lautsprecher von Huawei unterstützt LDAC-Codec und ermöglicht die Wiedergabe verlustfreier Audiodateien mit bis zu 24 Bit / 96 kHz. Sie können Ihr Telefon einfach auf den Smart-Lautsprecher tippen, um es sofort über NFC zu koppeln. Der Sound bietet jedoch auch einen 3,5-mm-AUX-Eingang für die kabelgebundene Musikwiedergabe.

Wenn Sie Musik speichern möchten, verfügt der Sound über 8 GB Onboard-Speicher.

Es ist nur eine einzige schwarze Farbe verfügbar, aber die Tasten oben bieten einen farbenfrohen Lichtring, der mit Ihren Melodien pulsiert.

Wenn Sie daran interessiert sind, kaufen Sie den Sound vor dem 13. April und Sie erhalten £ 50.

