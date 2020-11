Googles neuester Nest Audio-Lautsprecher für Black Friday auf nur £ 69

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Black Friday ist am besten, wenn es die neueste Generation von Gadgets mit Rabatten gibt, und genau das ist bei Googles neuestem Smart Speaker passiert.

Das Google Nest Audio ist mit einem ordentlichen Rabatt von 20 GBP erhältlich, der sich für den Verkaufszeitraum vor dem Black Friday auf nur 69,99 GBP reduziert. Sie sind nicht nur direkt bei Google erhältlich, sondern können auch bei Currys in Großbritannien einkaufen. Der beliebte Elektronikeinzelhändler bietet einen preislich passenden Online-Shop von Google. Sie können das Angebot bei Currys hier überprüfen.

Googles neuestes Nest Audio hat im Vorfeld des Starts Interesse geweckt, nachdem das neue Redesign die Aufmerksamkeit von Tech-Fans überall auf sich gezogen hatte. Unabhängig davon, ob es sich um einen riesigen TicTac aus Segeltuch oder einen Kaugummi aus Extra Gum handelt, konnte Google dank der Neugestaltung die Lautsprecher im Inneren neu konstruieren.

Der 75-mm-Mitteltöner und der 19-mm-Hochtöner bieten zusammen einen Klang, der deutlich lauter und voller ist als bei Google Home der ersten Generation.

Für das Geld ist es ein großartig klingender Lautsprecher und wurdein unserer Bewertung hoch genug bewertet, um als Nominierter für die Pocket-Lint Awards 2020 aufgenommen zu werden. Wenn Sie auf dem Markt für einen intelligenten Lautsprecher sind, könnten Sie viel schlechter abschneiden. vor allem zu seinem bisher niedrigsten Preis.

Schreiben von Cam Bunton.