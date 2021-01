Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Suchen Sie nach einer Soundbar, um den Sound Ihres Fernsehgeräts zu verstärken? Denon hat gerade eine attraktive Ergänzung seiner Home-Reihe angekündigt: die Denon Home Sound Bar 550.

In erster Linie wurde diese mittelgroße Soundbar entwickelt, um das Audio Ihres Fernsehgeräts zu verbessern - und alle Geräte, wie z. B. Konsolen der nächsten Generation, die Sie möglicherweise angeschlossen haben.

Es kann Dolby Atmos- und DTS: X-Objekt-basierte dreidimensionale Formate dekodieren und über seine vier 55-mm-Quad-Treiber, zwei 19-mm-Hochtöner und drei Bassstrahler einen abgerundeten Klang erzeugen, ohne dass ein Subwoofer erforderlich ist.

Bei der Home Sound Bar 550 dreht sich aber auch alles um Erweiterung. Sie können einen Subwoofer hinzufügen. Sie können Denon Home-Separate drahtlos hinzufügen, um auf Wunsch ein breiteres Surround-Sound-System zu erstellen. Oder synchronisieren Sie es einfach mit anderen Denon Heos-Produkten, um nach Belieben ein Mehrraumsystem zu erstellen - egal ob es sich um den Denon Home 350 , 250 oder 150 handelt.

Die Soundbar 550 mit einer Länge von 650 mm x einer Höhe von 75 mm und einer Tiefe von 120 mm ist klein genug, um einem Fernsehbildschirm nicht im Wege zu stehen, während das Touchscreen-Steuerungssystem nur bei Interaktion leuchtet, um unerwünschte Reflexionen zu vermeiden.

Es gibt auch eine mitgelieferte Fernbedienung, oder Sie können mit der Denon Heos-App interagieren - oder Ihre Stimme mit Amazon Alexa oder Apples Siri (letztere über AirPlay 2 und Ihr iOS-Gerät, keine direkte Mikrofonaufnahme). Derzeit gibt es keine Unterstützung für Google Assistant.

Egal, ob Sie die Home Sound Bar 550 für Musik, TV-Audio, Blu-ray oder Konsolen der nächsten Generation verwenden möchten, es gibt genügend Kabel- und WLAN-Verbindungen, um Ihren Anforderungen gerecht zu werden. Ein HDMI-Eingang wird neben einem HDMI-Ausgang (mit eARC) gekoppelt, um hochauflösendes Audio (bis zu 192 Hz / 24 Bit), 4K UHD HDR, mit HDCP 2.3-Konformität zu übertragen, um sicherzustellen, dass die erforderlichen Handshakes ausgeführt werden.

Und mit einem Preis von £ / $ 599 / € 649 möchten wir Denon lieber die Hand geben, da die Home Sound Bar 550 zu einem wohlüberlegten Preis eine großartige Ergänzung der Home-Reihe darstellt. Hoffen wir, dass es so gut klingt - was wir herausfinden werden, wenn wir ein Testgerät um den Starttermin "Mitte Februar" erhalten (Vorbestellungen öffnen am 1. Februar).

Schreiben von Mike Lowe.