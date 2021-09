Creative stellt die Sound Blaster Katana V2 Gaming-Soundbar vor

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Gaming-Audio ist derzeit ein echtes Schlachtfeld, auf dem Konsolen- und Zubehörhersteller während des Spiels um die Ohren kämpfen. Das passiert aber meistens im Headset-Bereich – Soundbars und TV-Lautsprecher sind noch etwas seltener.

Sound Blaster Katana von Creative war so selten – eine Soundbar, die explizit auf Spiele ausgerichtet war und sich als erfolgreich genug erwiesen hat, um eine Fortsetzung auszulösen. Daher das neue Katana V2, eine überarbeitete und verbesserte Soundbar.

Es wurde an der Designfront geglättet und verfeinert, mit einem etwas hochwertigeren Look an der Bar selbst, obwohl der mitgelieferte Subwoofer nicht anders aussieht. Trotzdem sagt Creative, dass es unter der Haube 68 Prozent leistungsstärker ist. Wenn Sie also die Lautstärke wirklich erhöhen möchten, wird dies Sie steigern.

Beeindruckenderweise hat Creative den Raum zum Thema Gaming gelesen – während der Katana V2 im Lautsprechermodus fantastisch klingt, hat er vorne und in der Mitte eine 3,5-mm-Klinke für Sessions bis spät in die Nacht, bei denen Sie Ihre Sounds nicht ausblasen können.

Diese Buchse verwendet Creatives Bissen einer Funktion, Super X-Fi Headphone Holography, um anscheinend ein höherwertiges Lautsprechererlebnis zu simulieren. Es gibt auch verschiedene Audiomodi, zwischen denen Sie für verschiedene Spieltypen wechseln können.

Die Konnektivität ist beeindruckend, mit einer vollständigen Suite in Form von HDMI ARC und optischen Anschlüssen, Bluetooth 5.0, einem USB-C-Anschluss für USB-Audiounterstützung, 3,5-mm-AUX-Eingang und SXFI-Ausgang. DieSoundbar ist ab sofort für £ 299 oder $ 329,9 9 erhältlich und wir werden bald eine für einen vollständigen Test testen, also haltet die Augen offen für unser Urteil.