Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Da der Ton, der von Ihrem Fernseher ausgeht, grenzenlos lächerlich ist, macht Amazon an diesem schwarzen Freitag das Richtige und reduziert das Bose Solo 5.

Derzeit ist die Soundbar für atemberaubende £ 124,99 / $ 149,95 über Amazon erhältlich, reduziert von £ 249,99 / $ 199,99.

Unabhängig davon, ob Sie sich in den USA oder in Großbritannien befinden, ist dies eine sehr praktische Einsparung an Audio-Grundnahrungsmitteln für Ihren Fernseher und Ihr Wohnzimmer. Da es sich jedoch um ein hochgelobtes Gerät handelt, wäre es keine Überraschung, wenn die Lagerbestände bei diesem Geschäft schnell versiegen würden. Insbesondere in den USA, wo die Ersparnis als zeitlich begrenzter Deal mit einer nicht festgelegten Frist eingestuft wird.

Und obwohl es mittlerweile ein bisschen lang ist, ist es immer noch eine Soundbar, die sich in ihrer Preisklasse gegen den Rest der Konkurrenz behaupten kann. Es ist auch eine wirklich gute Größe für die Montage - 2,6 x 21,6 x 3,4 Zoll - mit einem einzigartigen optischen Audioeingang, einem koaxialen Audioeingang und einem 3,5-mm-Aux-Anschluss. Das bedeutet, dass Sie nur eine einzige Leitung in Ihrem Fernseher benötigen sollten, um sofort einen besseren Klang zu erhalten.

Natürlich gibt es auch Bluetooth-Unterstützung, was bedeutet, dass Sie Ihre Musik von Ihrem iOS oder Android aus anschließen und als normalen Lautsprecher verwenden können. Mit der mitgelieferten Universalfernbedienung können Sie auch die Audioeinstellungen an die Wiedergabe anpassen. Dies ist besonders praktisch für diejenigen, die routinemäßig zwischen Sport, Filmen und Musik wechseln.

Schreiben von Conor Allison.