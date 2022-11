Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Sonos hat während des Black Friday-Verkaufs einige unglaubliche Rabatte auf seine Lautsprecher angeboten, darunter den Roam und den Roam SL, aber für den Cyber Monday wurde der Sonos Move zu den vergünstigten Angeboten hinzugefügt.

Der Sonos Move ist der größere der beiden tragbaren Bluetooth-Lautsprecher, die das Unternehmen anbietet, und am Cyber Monday gibt es 20 Prozent Rabatt, so dass er in Großbritannien 299 Pfund statt 399 Pfund und in den USA 319 Dollar statt 399 Dollar kostet.

Sonos Move - $80/£100 sparen In den USA, Großbritannien und Europa gibt es eine enorme Ersparnis auf das hervorragende Sonos Move mit einem Preisnachlass von mindestens £/$/€80 zu erzielen. zum angebot

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Der Sonos Move ist ein unglaublich klingender Lautsprecher, der die meisten Räume mit großem, bassigem Sound füllt. Er hat einen integrierten Griff an der Rückseite, sodass er leicht transportiert werden kann. Er ist nach IP57 wasserdicht und sturzsicher. Es gibt Touch-Bedienelemente auf der Oberseite, einen Bluetooth-zu-Wi-Fi-Schalter auf der Rückseite und es verfügt über Automatic Trueplay, so dass es sich an seine Umgebung anpasst, um sicherzustellen, dass es immer hervorragend klingt.

Sowohl Amazon Alexa als auch Google Assistant können hinzugefügt werden, und er verfügt auch über Sonos Voice. Der Sonos Move verfügt über eine Akkulaufzeit von 11 Stunden, Apple AirPlay 2, und genau wie der Sonos Roam funktioniert der Sonos Move im Bluetooth-Modus wie ein Bluetooth-Lautsprecher, während er im Wi-Fi-Modus Teil des Sonos-Systems wird.

Sonos gewährt nur selten Rabatte auf seine Lautsprecher. Wenn Sie also auf dem Markt für einen Lautsprecher sind, ist der Sonos Move einer unserer Favoriten und das zu einem außergewöhnlichen Preis.

Schreiben von Britta O'Boyle.