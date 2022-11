Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Die Black Friday Sales sind in vollem Gange und es gibt einige tolle Rabatte auf Sonos-Lautsprecher, einschließlich der ausgezeichneten Sonos Roam.

Obwohl er in den USA derzeit nicht rabattiert ist, ist der Sonos Roam im Black Friday-Verkauf in Großbritannien um satte 40 Pfund reduziert, sodass er nur noch 139 Pfund statt 179 Pfund kostet. Für Europäer gibt es eine Ersparnis von 50 €, so dass er 149 € statt 199 € kostet.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Für den Sonos Roam SL gibt es ebenfalls einen Preisnachlass - es handelt sich dabei um den gleichen Lautsprecher, der jedoch keinen Sprachassistenten an Bord hat. Für diesen Lautsprecher gibt es in Großbritannien 40 Pfund Rabatt, also 119 Pfund, in den USA 32 Pfund, also 127 Pfund, und in Europa 50 Pfund, also 129 Pfund statt 179 Pfund.

Sparen Sie 40 € beim Sonos Roam SL Der Sonos Roam SL hat die gleiche Architektur wie der Roam, bietet aber keine intelligenten Assistenten. In Großbritannien gibt es 40 £ Rabatt und in den USA 32 $. zum angebot

Der Sonos Roam und der Roam SL sind die kleinsten Lautsprecher, die das Unternehmen anbietet, und sie sind exzellent, denn sie liefern einen gewaltigen Sound aus ihren kleinen Gehäusen. Der Sonos Roam und der Sonos Roam SL haben etwa die Größe einer Wasserflasche, sind nach IP67 wasser- und staubdicht, sturzsicher und bieten eine Akkulaufzeit von bis zu 10 Stunden.

Sowohl der Roam als auch der Roam SL können zu einem Sonos-System hinzugefügt oder als Bluetooth-Lautsprecher verwendet werden.

Es gibt sehr selten Rabatte auf Sonos-Lautsprecher. Während einige Black Friday-Angebote nicht immer beachtenswert sind, ist dieses Angebot definitiv interessant.

Schreiben von Britta O'Boyle.