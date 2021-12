BBC Sounds kommt zu Sonos

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Sonos-Benutzer können jetzt BBC Sounds-Inhalte über ihre Lautsprecher anhören.

Die BBC hat mit der Marke zusammengearbeitet, um ihren Podcast- und Radio-Streaming-Dienst in der Vorschau zur Sonos S2-App hinzuzufügen.

Sie müssen nur auf dem Handy zur App gehen, im Einstellungsmenü zu "Add a Service" navigieren, dann sollten Sie BBC Sounds unter den mehreren verfügbaren Diensten finden.

Klicken Sie darauf und verknüpfen Sie Ihr Sonos- Konto mit Ihrem BBC-Konto.

Das Streamen von BBC-Inhalten ist kostenlos und umfasst Live-Streams aller Radiokanäle des Unternehmens. Darüber hinaus gibt es Musikpakete wie Weihnachtshits und andere Playlists, die von Moderatoren und Gästen erstellt wurden.

Eine große Auswahl an Podcasts ist ebenfalls verfügbar, darunter That Peter Crouch Podcast, Grounded with Louis Theroux und Shows basierend auf BBC-Programmen wie Match of the Day.

„Wir möchten, dass BBC Sounds überall und jederzeit verfügbar ist, und dies ist eine weitere Möglichkeit, sicherzustellen, dass die Leute unsere Audiodateien nach Belieben genießen können. Von festen Favoriten bis hin zu neuen Entdeckungen bieten wir unseren Hörern noch einfacheren Zugang zu unsere brillante Auswahl an Radio, Musik-Mixes und Podcasts", sagte der Controller von BBC Sounds, Jonathan Wall.