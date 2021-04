Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Die Beolab 28-Lautsprecher von Bang & Olufsen sind in vielerlei Hinsicht intelligent: intelligent für die Augen, intelligent im Inneren dank eines zukünftig aktualisierbaren Konnektivitätsmoduls und intelligent als verbundene eigenständige drahtlose Einheiten.

Es gab einmal einen riesigen Markt für Standlautsprecher, aber Sie mussten diese als separate Lautsprecher mit einem speziellen Verstärker verkabeln und den Platz für alles finden. Nicht so beim Beolab 28 - schließen Sie diese großen High-End-Lautsprecher an die Wand an und sie funktionieren eigenständig. Oder Sie können sie mit Wandhalterungen buchstäblich an die Wand anschließen. Wie wäre es damit für ein auffälliges Finish?

Der Beolab 28 ist eindeutig von klassischen Bang & Olufsen-Bodenprodukten inspiriert und dennoch mit einem zeitgemäßen Finish auf den neuesten Stand gebracht. Jedes Gerät verfügt über integrierte Touch-Bedienelemente, ähnlich wie das neueste Kit von B & O, das 2021 angekündigt wurde - der Beosound Level- Heimlautsprecher und der Beosound Emerge-Regallautsprecher .

Im Folgenden finden Sie eine Aufschlüsselung der Details der Schnellspezifikation, um einen Überblick über das Design, die Leistung und die Konnektivität der Lautsprecher zu erhalten:

Wann ist Schwarzer Freitag 2021? Die besten Black Friday US-Angebote finden Sie hier von Maggie Tillman · 7 December 2020 Ah, es ist wieder Saison. Die Weihnachtszeit!

Konnektivität: AirPlay 2, Chromecast, Bluetooth, Spotify Connect, WLAN, Beolink Multiroom

Abmessungen (pro Lautsprecher): 25,3 cm² x 137 cm hoch / Gewicht (pro Lautsprecher): 18,6 kg

Internes Design (pro Lautsprecher): 1x 6,5-Zoll-Tieftöner, 3x 3-Zoll-Vollbereichstreiber, 1x 1-Zoll-Hochtöner

Spitzenleistung: 625 W pro Lautsprecher (225 W Tieftöner, 3x 100 W Treiber, 100 W Hochtöner)

Anschlüsse: 2x Ethernet, 1x optisch / Line-In, 1x USB-C, 1x Tieftöneranschluss

Frequenzgang: 27Hz - 23kHz

Zu diesen Informationen gehören zwei Funktionen, die später im Leben aktiviert werden: die Beolink Multiroom- und die USB-C-Anschlussfunktion. In der Tat ist das Beolab 28 - ähnlich wie das Beosound Level - zukünftig aufrüstbar und verfügt über ein austauschbares Konnektivitätsmodul. Dies würde bedeuten, dass es beispielsweise in 10 Jahren eine neue Technologie für erstklassiges Streaming gibt, bei der ein neues Gerät eingeführt werden könnte, das ausgetauscht werden kann - ohne dass ein ganz neuer Satz Lautsprecher gekauft werden muss. Es ist zukunftssichere Sicherheit.

Das ist nicht nur klug, sondern auch unerlässlich. Warum? Denn ein Paar Beolab 28-Lautsprecher kostet £ 9.750 / $ 14.750. Dafür verspricht Bang & Olufsen Sound in Studioqualität. Und angesichts der früheren Audio-Auszeichnungen des dänischen Unternehmens zweifeln wir keinen Moment daran. Aber es kostet sicher einen hübschen Cent.

Lust auf Bargeld? Der Beolab 28 ist in drei Ausführungen erhältlich - Natursilber, Schwarzes Anthrazit, Bronzeton - mit gestrickten Stoffbezügen oder Massivholzoptionen (für einen zusätzlichen Preis zusätzlich zum Preis).

Schreiben von Mike Lowe.