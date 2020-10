Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Bang & Olufsen hat eines seiner bekanntesten Produkte nachgebaut und neu aufgelegt - den Beogram 4000c-Plattenspieler.

Das Vinyl-Deck wurde erstmals in den 1970er Jahren veröffentlicht und ist das erste einer geplanten Reihe neu aufgedeckter Technologien der Marke im Rahmen der neuen Classics-Initiative.

Gebraucht-Originalmodelle werden in die Fabrik zurückgebracht, in der sie ursprünglich hergestellt wurden, und anschließend mit moderner Technologie aufgerüstet.

Das B & O Beogram 4000c wurde ein wenig optimiert. Das originale Aluminiumgehäuse wurde poliert und eloxiert, um ihm einen Champagner-Farbton zu verleihen. Ironischerweise sieht es mehr wie in den 70ern aus als zuvor.

Ebenfalls geändert wurde der Stift, der gegen eine Hochleistungsversion ausgetauscht wurde. Es befindet sich neben einem Tonarm, der auf der ursprünglichen B & O-Spezifikation basiert.

Schließlich wurde ein RIAA-Phono-Vorverstärker hinzugefügt, um das Deck mit modernen Lautsprecherlösungen auf den neuesten Stand zu bringen.

"Bei Bang & Olufsen sind unsere Produkte so konstruiert, dass sie den Test der Zeit bestehen. Das unterscheidet uns als Marke, was das Beogram 4000c so schön verkörpert und worauf wir in Zukunft aufbauen wollen", sagte das globale Produkt des Unternehmens Manager, Mads Kogsgaard Hansen.

Die Beogram 4000c Recreated Limited Edition wird ab dem 12. Oktober in ausgewählten Bang & Olufsen-Filialen "präsentiert". Es werden nur 95 nummerierte Modelle zum Preis von 9.000 GBP pro Stück verfügbar sein.

Schreiben von Rik Henderson.