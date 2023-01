Der große HomePod könnte bald zurück sein, aber es gibt schlechte Nachrichten für Apple TV

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Fans des originalen, größeren HomePod können sich zwar auf einen neuen Lautsprecher freuen, aber ein aktualisiertes Apple TV wird es dieses Jahr angeblich nicht geben.

Als Apple den HomePod zum ersten Mal auf den Markt brachte, gab es nur ein Modell, das mit dem kleineren HomePod mini fortgesetzt wurde. Aber nachdem das ursprüngliche Modell eingestellt wurde, haben sich Käufer lange gewünscht, dass Apple es zurückbringen würde. Laut Mark Gurman von Bloomberg sieht es nun so aus, als würde das passieren.

Im Newsletter Power On schreibt Gurman, dass "die Rückkehr des größeren HomePods noch in diesem Jahr stattfinden wird", dämpft aber die Erwartungen. "Ich würde nichts Revolutionäres erwarten", sagt er und fügt hinzu, dass der HomePod wahrscheinlich zu einem neuen, niedrigeren Preis als der alte kommen wird.

Was die Änderungen betrifft, so sagt Gurman, dass ein neues Touch-Bedienfeld das bestehende an der Oberseite des Lautsprechers ersetzen wird, während ein aktualisierter Chip hoffentlich dafür sorgen wird, dass der neue HomePod schneller auf Anfragen und Befehle reagiert.

Während ein neuer HomePod angeblich am Horizont auftaucht, sind die Neuigkeiten für Fans des Apple TV nicht so gut. Gurman sagt, dass es "keine Pläne für die Einführung eines neuen Apple TV im Jahr 2023 gibt." Apple hat jedoch das aktuelle Apple TV 4K Ende 2022 aufgefrischt.

Die Nachricht kommt, da Apple Berichten zufolge seine Hardware- und Software-Teams weiterhin darauf konzentriert, sein gerüchteweise angekündigtes AR/VR-Headset auf den Markt zu bringen, während die Apple Watch, das iPad und die AirPods im Jahr 2023 voraussichtlich nur minimale Updates erhalten werden - wenn sie überhaupt ein Update erhalten.

Schreiben von Oliver Haslam.