(Pocket-lint) - Wenn Sie Probleme mit Ihrem HomePod mini haben, sollten Sie, bevor Sie ihn zur Wartung in den Apple Store bringen oder das Unternehmen um Hilfe bitten, in Erwägung ziehen, den Smart Speaker auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen. Ein Versuch kann ja nicht schaden, oder? Es gibt mehrere Möglichkeiten, einen HomePod mini zurückzusetzen. Die erste kann mit der Home-App auf Ihrem iOS-Gerät durchgeführt werden, und die zweite kann mit dem Lautsprecher selbst erfolgen. Sie können die Methode wählen, die Sie bevorzugen. Beide sind schnell und erledigen die Aufgabe. Hoffentlich reichen sie aus, um Ihren Mini wieder in Betrieb zu nehmen.

So setzen Sie einen HomePod mini werkseitig zurück

Wenn Sie zwei HomePod mini-Lautsprecher als Stereopaar eingerichtet haben, heben Sie die Gruppierung in der Home-App auf, bevor Sie einen der Lautsprecher zurücksetzen. (Sie können einen HomePod mini nicht zurücksetzen, wenn er sich in einer Gruppe befindet. Siehe Apples Support-Seite, wenn Sie Hilfe beim Aufheben der Gruppierung Ihres Lautsprechers benötigen).

HomePod mini mit der Home App zurücksetzen

Vergewissern Sie sich, dass Sie auf Ihrem iPhone oder iPad mit der Apple ID angemeldet sind, die Sie zum Einrichten des Smart Speaker verwendet haben.

Öffnen Sie die Home-App auf Ihrem iOS-Gerät. Drücken und halten Sie den HomePod mini. Wählen Sie das Symbol "Einstellungen Oder scrollen Sie nach unten zu den HomePod-Einstellungen. Wählen Sie HomePod zurücksetzen. Wählen Sie Zurücksetzen.

HomePod mini auf dem Lautsprecher selbst zurücksetzen

Wenn Sie den HomePod mini nicht über die Home-App zurücksetzen können, können Sie auf die Oberseite des Lautsprechers drücken, um ihn auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen.

Ziehen Sie das Netzteil des HomePod mini aus der Steckdose. Warten Sie 10 Sekunden und schließen Sie den Lautsprecher dann wieder an. Warten Sie weitere 10 Sekunden. Drücken Sie auf die Touch-Oberfläche auf der Oberseite des HomePod mini und halten Sie sie dort. Das weiße, sich drehende Licht wird rot. Halten Sie Ihren Finger gedrückt. Siri wird sagen, dass Ihr HomePod mini zurückgesetzt wird. Wenn Sie drei Pieptöne hören, heben Sie Ihren Finger an.

Was passiert, wenn du einen Reset durchführst?

Das Zurücksetzen des HomePod mini ist nützlich zur Fehlerbehebung oder wenn Sie den Lautsprecher verschenken möchten. Wenn Sie den HomePod mini auf die Werkseinstellungen zurücksetzen, wird das Gerät wieder wie neu. Alle Ihre Einstellungen und Präferenzen werden endgültig aus dem Lautsprecher gelöscht. Sie müssen ihn als neues Gerät einrichten, wenn Sie ihn wieder verwenden möchten.

Sie möchten mehr wissen?

Apple hat eine ganze Support-Seite für das Zurücksetzen von HomePod-Lautsprechern, wenn Sie weitere Anweisungen benötigen.

