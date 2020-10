Die besten Apple HomePod-Angebote für Oktober 2020

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Apple hat den Preis für seinen HomePod-Smart-Lautsprecher in den USA und in Großbritannien gesenkt. Sie können unsere besten HomePod-Preise in der folgenden Tabelle sehen - live aktualisiert.

squirrel_widget_148303

Der Sound des HomePod wurde bei seinem Debüt Anfang 2018 gut aufgenommen - es ist ein beeindruckendes Gerät für ein Wohnzimmer oder ein Arbeitszimmer -, aber seine Siri-Integration ist lückenhaft, obwohl einige wichtige Funktionen wie die Bluetooth-Unterstützung fehlen.

Apple hat jedoch mehrere Updates für das Gerät veröffentlicht. Das AirPlay 2-Update führte Stereo-Pairing und Multiroom-Unterstützung ein, während auf dem Weg auch Telefonanrufe und mehrere Timer eingeführt wurden.

Wie wir bereits auf dieser Website gesagt haben, scheint der HomePod zwar kein außer Kontrolle geratener Erfolg gewesen zu sein, scheint sich aber dennoch gut verkauft zu haben - obwohl Apple keine genauen Zahlen veröffentlicht. Ende 2018 hatte der HomePod schätzungsweise einen Anteil von sechs Prozent am Markt für intelligente Lautsprecher und verkaufte sich in den Monaten nach dem Start weit über eine Million Mal.

Wir haben hier skizziert, was wir vom HomePod der nächsten Generation sehen möchten - Apple HomePod 2: Was wir in Apples Smart Speaker der zweiten Generation sehen möchten

Schreiben von Dan Grabham.