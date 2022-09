Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Amazon hat angekündigt, dass sein 360-Grad-Smart-Lautsprecher Echo Studio eine Audioverbesserung erhält - und auch die derzeitigen Echo Studio-Besitzer werden davon profitieren.

Eine neue Technologie zur räumlichen Audioverarbeitung wird die aktuelle Stereoperformance verbessern und Musik und Film-Soundtracks mit verbesserter Klarheit, Präsenz und Breite näher an den Hörer bringen. Ziel ist es, die Leistung eines echten HiFi-Stereosystems zu erreichen, mit einer realistischeren und besser definierten Klangbühne, bei der die Stimmen in der Mitte und die Instrumente an den Seiten platziert sind.

An anderer Stelle konzentriert sich die erweiterte Frequenzbereichserweiterung auf die Verbesserung der Klangqualität, mit verbesserter Klarheit im mittleren Frequenzbereich und tieferen Bässen.

Diese Verbesserungen kommen natürlich zu der bereits vorhandenen Unterstützung von Dolby Atmos und Sony 360 Reality Audio hinzu, die einen 360-Grad-Sound liefern und mit kompatiblen räumlichen Audio-Soundtracks arbeiten.

Neue Studio-Käufer können eine neue Farboption wählen - einen weißen Farbton namens Glacier White - aber Amazon wird dieses Audio-Update im Laufe des Jahres auch für bestehende Studio-Besitzer einführen.

Das neue Echo Studio in Glacier White kann ab sofort zum Preis von 189,99 € vorbestellt werden und wird noch in diesem Monat ausgeliefert. Die anthrazitfarbene Version ist ab sofort erhältlich, und das Update wird zur gleichen Zeit ausgeliefert.

Schreiben von Verity Burns.