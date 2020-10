Super Amazon Echo Studio erhält in Großbritannien £ 50 Rabatt

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Das fantastisch klingende Echo Studio von Amazon bietet einen großen Preisnachlass für den Prime Day, was es noch mehr zu einem Schnäppchen macht.

Normalerweise kostet der Einzelhandel £ 189,99, es gibt einen enormen Preisnachlass von £ 50, sodass Sie einen für £ 139,99 erhalten können .

Obwohl Echo Studio nur in Anthrazit erhältlich ist, ist es ein leistungsstarkes Gerät - es verfügt über fünf eingebaute Richtlautsprecher und eine Leistung von 330 W, bestehend aus drei 2-Zoll-Mitteltönern, einem 1-Zoll-Hochtöner und einem eingebauten 5,25 -Zoll-Bass-Treiber und ein Bass-Port zur Maximierung des Luftstroms und der Bassleistung.

Es gibt auch einen 24-Bit-DAC, der Dolby Atmos Music und Sony 360 Reality Audio unterstützt. Sie können auch 4K-fähige Fire TV-Geräte für Atmos, Dolby Audio 5.1 und Stereo-Audio-Unterstützung anschließen.

Das Echo Studio ist so konzipiert, dass es der Top-Lautsprecher aus dem Amazon-Sortiment ist, und die Klangqualität enttäuscht sicherlich nicht. Am beeindruckendsten ist, dass Sie all diese Leistungen erzielen können, ohne zu viel Geld auszugeben.

Die Prime Day-Verkäufe laufen vom 13. bis 14. Oktober, aber Amazon hat einige Angebote früher auf seinen eigenen Geräten verfügbar gemacht. Hier können Sie mit dem besten Prime Day-Angebot Schritt halten .

Schreiben von Dan Grabham. Bearbeiten von Chris Hall.