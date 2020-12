Tipps und Tricks zur Amazon Echo Show: Meistern Sie Alexa auf einem Touchscreen

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Wenn Sie gerade eine Echo Show , Echo Show 5 oder Echo Show 8 gekauft haben und wissen möchten, wie Sie das Beste daraus machen können, suchen Sie nicht weiter - hier sind unsere besten Tipps.

Dies mag offensichtlich sein, aber wir müssen irgendwo beginnen: Um mit Echo Show zu beginnen, platzieren Sie es an einem zentralen Ort, sei es Ihre Küchentheke, Ihr Wohnzimmer, Ihr Nachttisch oder wo auch immer, und schließen Sie dann das mitgelieferte Netzteil an und dann in eine Steckdose, und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um eine Sprache auszuwählen, stellen Sie eine Verbindung zu Ihrem WLAN her und melden Sie sich bei Ihrem Amazon-Konto an.

Sie benötigen die kostenlose Alexa-App, um Ihre Echo Show- und Funktionsoptionen zu verwalten. Um die Alexa-App herunterzuladen, gehen Sie auf Ihrem Mobilgerät in den App Store und suchen Sie nach der "Alexa-App" (oder verwenden Sie die folgenden Links). Wenn Sie kein mobiles Gerät haben, können Sie diese Amazon Alexa-Site über die Browser Safari, Chrome, Firefox, Microsoft Edge oder Internet Explorer aufrufen, um Ihre Echo Show zu verwalten.

Sie können mit Ihrer Stimme und dem Touchscreen durch die Echo-Show navigieren. Hier ist wie:

Gehen Sie zum Startbildschirm: Sagen Sie: "Alexa, geh nach Hause." Sie können auch vom oberen Rand des Echo Show-Bildschirms nach unten wischen und Home auswählen. Dies funktioniert zufällig auch bei Fire TV.

Siehe verfügbare Einstellungen: Sagen Sie "Alexa, gehen Sie zu den Einstellungen." Sie können auch vom oberen Rand des Echo Show-Bildschirms nach unten wischen und Einstellungen auswählen.

Blättern Sie durch eine Liste: Sagen Sie: "Alexa, scrollen Sie nach oben / unten." Sie können auf dem Bildschirm auch in verschiedene Richtungen wischen (links, rechts, oben und unten).

Medienwiedergabe: Sagen Sie "Alexa, Pause" oder "Weiter", "Zurück", "Zurück" und "Zurückspulen" oder "Vorwärts [x Stunden, Minuten oder Sekunden]".

Weitere spezifische Funktionen finden Sie auf diesen Amazon-Hilfeseiten: Sehen Sie sich Amazon-Videos in der Echo-Show an und zeigen Sie Fotos in der Echo-Show an .

Der Rand des Bildschirms Ihrer Echo Show leuchtet als visuelle Anzeige in verschiedenen Farben auf. Folgendes bedeuten diese Farben:

Blau: Auf dem Bildschirm wird ein blauer Balken angezeigt, der angibt, dass Alexa Ihre Anfrage bearbeitet.

Auf dem Bildschirm wird ein blauer Balken angezeigt, der angibt, dass Alexa Ihre Anfrage bearbeitet. Rot: Ein roter Balken wird angezeigt, wenn die Mikrofone und die Kamera Ihres Geräts ausgeschaltet sind.

Ein roter Balken wird angezeigt, wenn die Mikrofone und die Kamera Ihres Geräts ausgeschaltet sind. Orange: Ein orangefarbener Balken wird angezeigt, wenn auf Ihrem Gerät Verbindungsprobleme auftreten.

Ein orangefarbener Balken wird angezeigt, wenn auf Ihrem Gerät Verbindungsprobleme auftreten. Lila: Ein lila Balken wird angezeigt, wenn Nicht stören aktiviert ist.

Wenn Sie mit Ihrer Echo-Show kommunizieren möchten, sagen Sie einfach "Alexa", gefolgt von einem Befehl. Sie können dieses "Weckwort" jedoch in Echo, Amazon oder Computer ändern, wenn Sie dies bevorzugen. Sagen Sie einfach "Alexa, gehen Sie zu den Einstellungen" oder wischen Sie vom oberen Rand des Echo Show-Bildschirms nach unten und wählen Sie "Einstellungen". Tippen Sie anschließend auf Geräteoptionen> Weckwort> und wählen Sie das Weckwort aus, das Sie stattdessen verwenden möchten.

Fähigkeiten sind sprachgesteuerte Funktionen, die die Funktionalität Ihres Alexa-Geräts verbessern. Diese können integriert sein oder von Drittentwicklern angeboten werden. Das Aktivieren von Alexa-Kenntnissen auf Alexa-Geräten war früher kompliziert, aber Amazon hat diesen Prozess kürzlich optimiert. Alles, was Sie tun müssen, ist zu sagen: "Alexa, aktivieren Sie die Fertigkeit [Name der Fertigkeit]." Besuchen Sie den Alexa Skills Store auf der Amazon-Website, um die verfügbaren Fähigkeiten zu durchsuchen.

Um Ihre Fähigkeiten anzuzeigen und zu verwalten, müssen Sie die Alexa-App verwenden. Gehen Sie zum Menü und wählen Sie Fähigkeiten, dann wählen Sie Ihre Fähigkeiten (oben).

Der Feed auf dem Startbildschirm von Echo Show enthält mehrere Startkarten, die sich automatisch drehen. Sie können jedoch aktualisieren, welche Karten angezeigt werden oder nicht. Sagen Sie einfach "Alexa, gehen Sie zu den Einstellungen" oder wischen Sie vom oberen Rand des Echo Show-Bildschirms nach unten und wählen Sie "Einstellungen". Wählen Sie dort Startbildschirm, dann Startkarteneinstellungen und schalten Sie das Symbol neben dem Kartennamen um. Einfache.

Um Ihr eigenes Foto als Hintergrund auf dem Bildschirm Ihrer Echo Show festzulegen, rufen Sie die Alexa-App auf und laden Sie ein Foto von Ihrem Mobilgerät hoch. Wählen Sie im Menü Einstellungen aus, tippen Sie auf Ihr Gerät und wählen Sie im Abschnitt Hintergrund des Startbildschirms die Option Foto auswählen. Alternativ können Sie von dort aus auch ein Album als Hintergrund oder eine ganze Sammlung von Fotos festlegen, sofern diese in Prime Photos gespeichert sind.

Dieser Trick erweitert die Spitze oben; Kurz gesagt, Sie können ein Album auf Prime Photos erstellen und dann Alexa bitten, Ihr Album für eine Diashow anzuzeigen (Alexa, mein [Albumname] -Album anzeigen "). Um die Geschwindigkeit der Diashow anzupassen, gehen Sie zu Einstellungen und dann Anzeigen.

Ja, Sie können den Bildschirm Ihrer Echo-Show ausschalten. Dies ist nützlich, wenn jemand plötzlich den Raum betritt und Sie nicht möchten, dass er sieht, was Sie gesehen oder getan haben. Sagen Sie einfach: "Alexa, schalten Sie den Bildschirm aus." Um den Bildschirm wieder einzuschalten, berühren Sie ihn oder verwenden Sie das Weckwort Ihres Geräts (standardmäßig "Alexa"). Sie können Ihre Echo-Show auch vollständig ausschalten, indem Sie die Stummschalttaste einige Sekunden lang drücken.

Der Bildschirm der Echo-Show wird automatisch abgeblendet und kehrt zur Nur-Uhr-Anzeige zurück, wenn Sie sie eine Weile nicht berührt haben (es sei denn, Sie sehen sich etwas an, z. B. einen Trailer auf YouTube oder einen Film von Prime Video). Sie können den Bildschirm aber auch jederzeit zum Dimmen zwingen. Im Hauptmenü der Show befindet sich ein manueller Dimmer. Wischen Sie einfach vom oberen Bildschirmrand nach unten, um darauf zuzugreifen.

Mit Alexa Messaging und Anrufen können Sie einen Videoanruf an jeden Echo Show-Besitzer tätigen (und auch einen erhalten). Alles, was Sie tun müssen, ist zu sagen: "Alexa, rufen Sie [Name des Kontakts] an." Der Kontakt muss jedoch im Kontaktbildschirm der Alexa-App aufgeführt sein. Hier erfahren Sie mehr über das Einrichten dieser Funktion. Um den Videoaspekt umzuschalten, sagen Sie "Video [aus / ein]" oder berühren Sie die Ein / Aus-Taste auf Ihrem Bildschirm.

Wenn Sie das Video ausschalten, haben Sie im Wesentlichen nur einen Sprachanruf mit dem anderen Echo-Benutzer. Wenn Sie jetzt einen Video- / Sprachanruf erhalten, gibt Ihre Echo-Show einen Alarm aus und leuchtet grün. Sie können jeden Anruf entgegennehmen oder ignorieren, indem Sie "Antworten" oder "Ignorieren" sagen oder auf die Schaltfläche "Ignorieren" in der Alexa-App tippen. Um Ihren Anruf zu beenden, sagen Sie einfach "Auflegen". Sie können auch in der Alexa-App auf die Schaltfläche zum Beenden tippen.

Sie können Skype auch in Echo Show verwenden. Gehen Sie in der Alexa-App zu Einstellungen> Kommunikation> Skype, um Ihre Konten zu verknüpfen. Melden Sie sich dann mit demselben Microsoft-Konto an, das Sie unter Skype verwenden.

Die Unterstützung für Zoom ist ebenfalls unterwegs, ist jedoch noch nicht aktiviert (obwohl Geschäftsbenutzer Zoom-Räume bereits verwenden können).

Mit Drop In können Sie sofort eine Verbindung zu anderen Echo Show-Benutzern herstellen. Sie können Drop In über die Alexa-App aktivieren und Personen aus Ihrem Adressbuch die Berechtigung erteilen. (Weitere Informationen zum Erteilen von Berechtigungen finden Sie auf der Hilfeseite von Amazon .) Zum Ablegen sagen Sie "Ablegen bei [Kontaktname]" oder wählen Sie im Konversationsbildschirm in der Alexa-App die Ablageleiste aus und wählen Sie dann den Kontakt aus Sie möchten vorbeischauen.

Wenn jemand zu Ihnen kommt, pulsiert der Lichtbalken in Ihrer Echo-Show grün. Die Person kann automatisch eine Verbindung herstellen und alles in Reichweite Ihres Geräts hören. In der Zwischenzeit sehen Sie ein Milchglasvideo, das kurz nach dem Anschließen in ein klares Video übergeht. Dies dient dazu, Ihnen Zeit zu geben, sich auf den Anruf vorzubereiten, damit Sie nicht überrascht werden.

Verwenden Sie die Funktion "Nicht stören" der Echo-Show, um zu verhindern, dass Alexa Sie über eingehende Anrufe und Nachrichten informiert. Um "Bitte nicht stören" einzuschalten, sagen Sie: "Alexa, stören Sie mich nicht." Um die Funktion auszuschalten, sagen Sie "Nicht stören deaktivieren", oder tippen Sie auf die Schaltfläche "Nicht stören" auf dem Bildschirm Ihrer Echo-Show. Sie können "Nicht stören" auch über die Alexa-App (unter Einstellungen) für eine bestimmte Zeit planen. .

Sie können Filme oder Fernsehsendungen in Echo Show ansehen - jedoch nur über Amazon Prime Video (im Lieferumfang Ihrer bezahlten Prime-Mitgliedschaft enthalten) sowie über Ihre aktiven Abonnements für Amazon Channels (wie Showtime, HBO und Starz). Bitten Sie Alexa einfach, Ihnen Filme oder Fernsehsendungen nach Titel, Genre und mehr zu zeigen. Nachdem Ihr Video abgespielt wurde, können Sie Ihre Stimme verwenden, um die Videowiedergabe zu steuern.

Möchten Sie sofort einen neuen Filmtrailer sehen? Sagen Sie einfach "Alexa, zeigen Sie mir den Trailer zum Film [Filmtitel]", und wenn der Trailer verfügbar ist, wird er sofort abgespielt.

Ihre Echo-Show ist Bluetooth-fähig, sodass Sie beliebte Dienste, sei es iTunes oder Google Play Music, von einem mobilen Gerät streamen können. Sagen Sie einfach: "Alexa, koppeln Sie mein Telefon." Öffnen Sie dann das Bluetooth-Einstellungsmenü auf Ihrem Mobilgerät und wählen Sie Ihre Echo-Show aus. Alexa wird Ihnen mitteilen, ob die Verbindung erfolgreich ist. Wenn dies der Fall ist, können Sie Audio von Ihrem Mobilgerät an Echo Show streamen.

Mit dieser Funktion können Sie Musik auf mehreren Alexa-fähigen Geräten in Ihrem Zuhause (einschließlich der Echo-Show) gleichzeitig abspielen. Hier erfahren Sie, wie Sie Musik für mehrere Räume einrichten. Aber kurz gesagt, folgen Sie einfach diesen Schritten:

Wählen Sie Smart Home aus dem Menü der Alexa-App. Wählen Sie die Kategorie Gruppen. Wählen Sie Gruppen erstellen, um eine Gruppe zu erstellen. Tippen Sie auf Multi-Room Music Group. Wählen Sie einen voreingestellten Gruppennamen oder tippen Sie auf "Benutzerdefiniert erstellen" und geben Sie einen Namen ein. Tippen Sie auf Weiter. Die Alexa-App bestätigt, dass Ihre Gruppe erstellt wurde. Nach der Aktivierung sagen Sie: "Spielen Sie [Lied oder Künstler] [Gruppenname der Echo-Geräte]".

Die Echo Show verfügt über einen VoiceView Screen Reader, der Elemente vorliest, die Sie auf dem Bildschirm berühren. Laut Amazon können Sie, wenn aktiviert, Gesten verwenden, um in Ihrer Echo-Show zu navigieren und zu interagieren, und VoiceView beschreibt die Aktionen, die Sie auf dem Bildschirm ausführen. Dies ist eine Barrierefreiheitsfunktion, die Menschen mit Behinderungen möglicherweise nützlich finden. Gehen Sie hier , um weitere Informationen darüber , wie es einzurichten und zu verwalten.

Dies ist eine weitere Eingabehilfenfunktion. Wenn diese Option aktiviert ist, können Sie mit der Bildschirmlupe Elemente auf Ihrem Bildschirm vergrößern, um die Lesbarkeit zu verbessern. Um die Bildschirmlupe einzuschalten, sagen Sie "Alexa, gehen Sie zu Einstellungen" oder wischen Sie vom oberen Rand des Echo Show-Bildschirms nach unten und wählen Sie Einstellungen. Wählen Sie dort Barrierefreiheit und tippen Sie auf Bildschirmlupe. Gehen Sie hier für weitere Tipps, wie man richtig um die Funktion zu verwenden.

In Ihrer Echo-Show können Sie Untertitel für unterstützte Videos und Filmtrailer aktivieren. Um Untertitel zu aktivieren, sagen Sie "Alexa, gehen Sie zu Einstellungen" oder wischen Sie vom oberen Bildschirmrand nach unten und wählen Sie "Einstellungen". Wählen Sie dort Barrierefreiheit und tippen Sie auf Untertitel. Hier finden Sie weitere Informationen dazu, wie Sie Ihre Einstellungen für Untertitel ändern können, z. B. wie sie aussehen.

Show and Tell ist eine Alexa-Funktion, die blinden und sehbehinderten Menschen helfen soll. Es verwendet die Kamera der Echo Show, um gängige Haushaltslebensmittel zu identifizieren.

Sie können einfach zu Ihrer Echo-Show sagen: "Alexa, was halte ich?" oder "Alexa, was ist in meiner Hand?" anfangen. Die ganze Idee ist, dass es dabei hilft, Gegenstände zu identifizieren, die durch Berührung schwer zu unterscheiden sind, wie Konserven oder verpackte Lebensmittel. Die Funktion ist Teil der Alexa Accessibility Hub .

Wenn Sie Probleme mit Ihrer Echo-Show haben, starten Sie sie neu, um festzustellen, ob die Probleme dadurch behoben werden - hey, Sie wissen es nie. Ziehen Sie einfach den Netzadapter von der Rückseite des Geräts oder von der Steckdose ab und schließen Sie den Netzadapter wieder an. Sie können ihn auch auf die Werkseinstellungen zurücksetzen. Sagen Sie "Alexa, gehen Sie zu den Einstellungen" oder wischen Sie vom oberen Rand des Echo Show-Bildschirms nach unten und wählen Sie "Einstellungen".

Wählen Sie dort Geräteoptionen und tippen Sie auf Auf Werkseinstellungen zurücksetzen. Beachten Sie, dass dadurch alle Ihre persönlichen Daten gelöscht und alle Ihre Einstellungen in Echo Show gelöscht werden. Sobald das Gerät zurückgesetzt wird, beginnt der oben beschriebene Einrichtungsprozess.

