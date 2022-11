Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Die HiFi-Marke Bluesound hat ihren neuen Pulse M-Lautsprecher auf den Markt gebracht und scheint den Sonos One - oder vielleicht sogar den Amazon Echo Studio - im Visier zu haben.

Der Pulse M erweitert die Palette der kabellosen Multiroom-Lautsprecher des Unternehmens und stellt das Omni-Hybrid-Design der Marke vor, bei dem angewinkelte, nach oben abstrahlende Treiber verwendet werden, um ein 360°-Klangbild zu liefern.

Dazu gehören ein 13-cm-Tieftöner und zwei 2-cm-Hochtöner, die in einem Winkel von 45 Grad zueinander montiert und versetzt sind. Ein speziell entwickelter akustischer Reflektor sitzt über dem Tieftöner, um unerwünschte Klangartefakte zu zerstreuen und gleichzeitig die höheren Frequenzen des Treibers nach außen und weg vom Lautsprecher zu lenken.

Es ist das erste Mal, dass wir dieses klobige, elliptische Design von der Marke gesehen haben, und es ist eine willkommene Ergänzung zu einigen ihrer funktionelleren Designs. Mit seinen Maßen von 20 cm x 17 cm x 15 cm ist er nicht weit vom Amazon Echo Studio entfernt. Er ist mit einem akustisch transparenten Stoffgitter auf der Hälfte des Gehäuses ausgestattet und bietet eine Handvoll schnell zugänglicher Wiedergabesteuerungen auf einem berührungsempfindlichen Display, darunter Lautstärkeregler und fünf programmierbare Voreinstellungen.

Er ist auch kein Mauerblümchen. Der intelligente DSP-Verstärker ist in der Lage, eine Systemleistung von bis zu 80 W zu erzeugen. Er überwacht die Klangausgabe in Echtzeit und passt sie automatisch an, um die besten Ergebnisse in Bezug auf Dynamik und Verzerrung zu erzielen.

Die Unterstützung von hochauflösender Musik ist die Visitenkarte des Unternehmens. Die Musik kann über eine Vielzahl von physischen und kabellosen Verbindungen wiedergegeben werden, darunter Wi-Fi, Ethernet, AirPlay 2, aptX HD Bluetooth, USB-A, 3,5-mm-Doppeleingang (analog/digital) oder 3,5-mm-Kopfhöreranschluss. Der Pulse M unterstützt außerdem die Sprachsteuerung mit Apple Siri, Amazon Alexa oder Google Assistant und bietet über die BluOS Controller App des Unternehmens Zugriff auf über 20 integrierte Musikdienste und Tausende von Internetradiosendern.

Der Pulse M kann für eine perfekt ausbalancierte Stereowiedergabe mit einem anderen Pulse M gekoppelt, mit anderen Bluesound-Lautsprechern in einem Multiroom-Setup verbunden oder mit einer Bluesound-Soundbar gruppiert werden, um als hintere Surround-Lautsprecher für ein noch intensiveres Film- und Spielerlebnis zu fungieren.

Der Pulse M ist ab sofort in den Farben Satin Black oder White erhältlich und kostet £449/$449/€549.

Schreiben von Verity Burns.