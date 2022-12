Fred Perry x Pro-Ject Record Deck bringt den Stil in die Tonabnehmer

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Die Audiomarke Pro-Ject hat sich mit der britischen Modemarke Fred Perry zusammengetan, um eine Sonderedition von Vinyl-Decks in klassischen Farben zu entwickeln.

Fred Perry ist vor allem für seine Mod- und Heritage-Kleidung bekannt. Die Marke ist seit vielen Jahrzehnten ein Synonym für die britische Musikszene, so dass ein Plattenspieler der Marke eine natürliche Ergänzung darstellt.

Das Fred Perry x Pro-Ject Record Deck gibt es in drei Farben - die jeder Fred Perry Hemden-Fan bereits kennt und liebt. Es gibt ihn in Schwarz und Champagner, in Kastanienbraun, Weiß und Eis sowie in Weiß, Eis und Marineblau.

Die Acryl-Plattenmatte ist ebenfalls mit dem ikonischen Fred Perry-Lorbeerkranz verziert, wie er auch auf der Vorderseite der Kleidung zu finden ist.

Das Deck selbst basiert auf zwei Pro-Ject-Modellen - dem Essential III und dem Debut Carbon EVO. Es verfügt über einen einstellbaren Phono-Vorverstärker, einen voreingestellten Aluminium-Tonarm und einen vorinstallierten Ortofon OM 10 Tonabnehmer. Die Abtastnadel ist ein elliptischer Diamant,

Natürlich kann das Gerät Schallplatten mit 33 oder 45 Umdrehungen pro Minute über einen externen Riemenantrieb abspielen. Außerdem gibt es eine durchsichtige Plastikabdeckung, um das Deck staubfrei zu halten.

Das Fred Perry x Pro-Ject Record Deck kann ab sofort auf der Fred Perry Website zum Preis von £450 bestellt werden. In Kürze wird es auch in anderen Regionen erhältlich sein, unter anderem in den USA für 610 Dollar.

