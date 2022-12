EE Pocket-lint Awards 2022: Sprecher des Jahres

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Der Lautsprechermarkt ist immer einer der am stärksten umkämpften Bereiche, die wir für unsere jährlichen Auszeichnungen bewerten, und das war auch im vergangenen Jahr der Fall.

Einige große Namen brachten neue und überarbeitete Lautsprecher auf den Markt, wobei das durchschnittliche Niveau der zu erwartenden Klangqualität mit der Zeit immer höher wurde.

Dennoch kann es nur einen Gewinner geben, und nachdem unsere Jury ihr Urteil gefällt hat, haben wir unseren Lautsprecher des Jahres für die EE Pocket-lint Awards 2022 gewählt.

Bester Lautsprecher: Audio Pro C10 MkII

Der Stammbaum von Audio Pro wird im Laufe der Zeit immer größer - die Beherrschung von Audio ist bereits im Namen enthalten, aber die jüngste Auffrischung seiner Hauptlautsprecher zeigt, dass das Unternehmen auch versteht, welche Konnektivität die Menschen von ihrer Technik erwarten.

Durch die Integration von Apple AirPlay 2 und Spotify Connect ist der C10 MkII nicht nur ein großartiger Klang, sondern auch unglaublich einfach einzurichten.

Das ist in diesem Jahr eine gelungene Kombination, die durch das schöne Design, das die meisten Lautsprecher von Audio Pro so geschmackvoll und edel macht, noch verstärkt wird.

Sehr empfehlenswert: Sonos Five

Sonos ist ein weiteres Kraftpaket in Sachen Konnektivität und immer noch eine der besten Entscheidungen für alle, die ein neues Multiroom-Soundsystem in ihrem Zuhause einrichten wollen. Der Five ist ein gewaltiger Lautsprecher, aber einer, der so gestaltet ist, dass er nicht auffällt, und der raumfüllende Klang, den er liefert, ist absolut herausragend.

Die Besten der anderen

In diesem Jahr gab es aber nicht nur zwei gute Lautsprecher - wir haben eine ganze Reihe getestet, die bei uns einen äußerst positiven Eindruck hinterlassen haben. Ultimate Ears hat den Wonderboom mit dem kleinen, aber mächtigen Wonderboom 3 auf den neuesten Stand gebracht. Der JBL Flip 6 ist einer der besten tragbaren und Outdoor-Lautsprecher der letzten Zeit. Devialet hat mit dem Mania einen Lautsprecher entwickelt, der nicht nur großartig klingt, sondern auch aussieht wie nichts anderes auf dem Markt. Marshall schließlich bringt weiterhin großartige Lautsprecher im Retro-Look auf den Markt, und die winzige Leistung des Emberton II hat uns wirklich gefallen.

Was sind die Pocket-lint Awards?

Die EE Pocket-lint Awards finden jährlich statt, um die besten technischen Produkte der letzten 12 Monate zu würdigen. Um für die Awards in Frage zu kommen, müssen die Produkte vom Pocket-lint-Team vollständig geprüft werden, wobei die Bewertung gegen Ende des Jahres stattfindet. In einem Prozess der Vorauswahl und Vorauswahl bewertet die Expertenjury die Geräte, um den Gesamtsieger und einen "Highly Commended"-Zweitplatzierten zu ermitteln.

Die Pocket-lint Awards wurden 2022 zum 19. Mal verliehen.

