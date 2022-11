Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Devialet hat seinen ersten tragbaren Smart Speaker angekündigt, den Devialet Mania, der das Design- und Technik-Know-how der Marke auf eine viel kleinere Fläche bringen soll.

Mit seinem kompakten, kugelförmigen Design und einer Höhe von nur 170 mm ist der Devialet Mania in der Lage, Sound rund um 360° zu liefern. Dank der firmeneigenen aktiven Stereokalibrierung passt sich der Klang an die Umgebung des Mania an, so dass er jederzeit optimal klingt.

Dies geschieht durch den Einsatz von vier Mikrofonen und eingebettetem maschinellem Lernen, das dem Lautsprecher hilft, genau zu verstehen, von wo aus er gerade spielt. Stellt man ihn in die Mitte des Raums, wissen seine angewinkelten Treiber, dass sie den Klang in einem Winkel von 360° wiedergeben können. Stellt man ihn jedoch an eine Wand, passen sich die hinteren Treiber an, um die vorderen Lautsprecher zu verstärken.

Es gibt auch keinen Kalibrierungsmodus, den Sie jedes Mal durchlaufen müssen, wenn Sie die Position des Lautsprechers ändern, sondern dies geschieht automatisch innerhalb von Sekunden, sobald der Lautsprecher bewegt wird.

Das Herzstück des Mania sind vier Vollbereichstreiber, die sich unter dem gewebten Gehäuse befinden, sowie zwei freiliegende Subwoofer in der für die Marke typischen Push-Push-Konfiguration - wie beim Phantom-Lautsprecher - auf der Vorder- und Rückseite. Das Ergebnis ist ein kompakter Lautsprecher, der Frequenzen von 30 Hz bis hin zu 20.000 Hz wiedergeben kann.

Doch damit nicht genug der HiFi-Fähigkeiten. Natürlich wird kabelloses Streaming über Bluetooth 5.0, Airplay 2 und Spotify Connect unterstützt, aber es ist auch Wi-Fi an Bord, sodass Sie hochauflösende Musik mit bis zu 24 Bit/192 kHz über den Mania streamen können.

Außerdem ist die Amazon Alexa-Sprachsteuerung integriert, das Gerät ist wasserdicht nach IPX4 und hat eine Akkulaufzeit von bis zu zehn Stunden, wobei ein praktischer Griff für den Transport integriert ist. Eine Ladestation ist separat erhältlich (£69/$100), aber ansonsten kann sie über einen einfachen USB-C-Anschluss aufgeladen werden.

Das Devialet Mania gehört zum Premium-Sortiment des Unternehmens und hat einen ähnlich hohen Preis. Sie ist in Schwarz oder Grau für 690 € erhältlich. Die mit 24-karätigem Moongold verzierte Paris Opéra Edition kostet 890 €.

Schreiben von Verity Burns.