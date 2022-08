Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Der umweltbewusste Lautsprecherhersteller House of Marley hat eine neue Familie von Bluetooth-Lautsprechern auf den Markt gebracht, um sein umfangreiches Sortiment zu erweitern.

Die neue Reihe von Bluetooth-Lautsprechern hat eine natürliche Bambusoberfläche und eine Stoffhülle aus recycelten Plastikflaschen.

Alle Lautsprecher der Produktreihe können miteinander gekoppelt werden, um einen beeindruckenden Stereosound zu erzeugen.

In der Mitte des Sortiments befindet sich der Get Together 2, ein mittelgroßer, tragbarer Bluetooth 5.0-Lautsprecher mit 40 Watt Leistung.

Eine Kombination aus Vollbereichstreibern und zwei Hochtönern verspricht "satte, lebendige Details von Ihren Lieblingstiteln" zu liefern.

Mit einer Akkuladung können Sie 20 Stunden lang Musik abspielen, und wenn die Akkuladung aufgebraucht ist, können Sie den Lautsprecher mit einer Schnellladefunktion im Handumdrehen wieder aufladen.

Dank derStaub- und Wasserdichtigkeit nach IP65 ist das Gerät auch für den Strand oder den Swimmingpool geeignet.

Als Nächstes kommt das Get Together 2 Mini, das viele der gleichen Funktionen in einem kleineren, handlicheren Paket bietet.

Es verfügt immer noch über zwei Vollbereichstreiber, aber die Hochtöner wurden gegen zwei passive Radiatoren ausgetauscht, um den für Reggae-Fans so wichtigen Sound zu erzeugen.

Die Akkulaufzeit des kleineren Modells ist mit 15 Stunden pro Akkuladung etwas kürzer, aber auch hier ist eine Schnellladefunktion vorhanden.

Schließlich plant die Marke noch in diesem Jahr die Einführung eines dritten Lautsprechers, des Get Together 2 XL.

Das XL-Modell wird mit 4-Zoll-Tieftönern und 1-Zoll-Hochtönern ausgestattet sein, um einen noch besseren Klang zu erzielen.

Der Get Together 2 und der Mini sind ab heute online erhältlich und werden in Kürze auch in Geschäften wie HMV zu finden sein. Die Preise sind wie folgt:

Get Together 2: £249.99

Get Together 2 Mini: £149,99

Get Together 2 XL: £399.99

Schreiben von Luke Baker.