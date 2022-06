Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Die österreichische Marke Pro-Ject Audio Systems hat in Zusammenarbeit mit der legendären Metal-Band Metallica ein Vinyl-Deck in limitierter Auflage für Rock-Liebhaber entwickelt.

Der Metallica Limited Edition Turntable hat die Form des Markenzeichens der Band und ist hochglanzpoliert, um einen reflektierenden Effekt zu erzielen. Der Plattenteller ist aus Glas gefertigt, um die Ästhetik abzurunden.

Der Subteller besteht aus diamantgeschliffenem Aluminium, das auch für die Basis und das Lager des S-förmigen 8,6-Zoll-Tonarms verwendet wird. Er ist mit einem vorjustierten, proprietären Pick it S2 C Tonabnehmer und einem SME Headshell bestückt.

Das Deck ist außerdem mit vergoldeten Cinch-Anschlüssen und höhenverstellbaren Metallfüßen ausgestattet.

Der Präzisionsriemenantrieb ist mit einer elektronischen Geschwindigkeitskontrolle gekoppelt, die 33 und 45 RPM unterstützt, wobei ein zweiter Riemen für 78 RPM-Platten mitgeliefert wird.

Die Auflagekraft und die Anti-Skating-Funktion sind vollständig einstellbar.

Der gesamte Plattenspieler misst 430 x 120 x 430 mm und wiegt 4,5 kg.

"Wenn du Vinyl auf diesem Deck auflegst, ist nichts anderes wichtig", so Pro-Ject in einem Statement (in Anlehnung an Metallicas Klassiker von 1992).

Der Metallica Limited Edition Turntable wird im August 2022 zu einem Preis von 1.149 £ auf den Markt kommen.

Die Plattenspieler von Pro-Ject Audio Systems sind bei Henley Audio in Großbritannien erhältlich. Auf der Website des Unternehmens können Sie sich über die verschiedenen Decks und Produkte informieren.

Schreiben von Rik Henderson.