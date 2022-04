Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Audio Pro hat eine aktualisierte Version des C5 Multiroom-Lautsprechers mit verbesserter Akustik und Multiroom-Unterstützung angekündigt.

Der C5 MkII verfügt über die gleichen Verbesserungen wie das Modell C10 MkII des schwedischen Audiospezialisten aus dem Jahr 2021 und bietet zusätzlich AirPlay 2- und Google Cast-Funktionen, um seine Fähigkeiten als Smart Speaker zu verbessern.

Das Gerät ist in Schwarz, Weiß oder Grau erhältlich und hat in etwa das gleiche Design wie der ursprüngliche C5. Das Aluminium-Bedienfeld befindet sich nach wie vor auf der Oberseite des Geräts, das außerdem mit einer strukturierten Hülle und einem Tragegriff aus Leder ausgestattet ist. Eine kleine Änderung am Bedienfeld besteht darin, dass es jetzt einige Tasten für die Voreinstellung bietet, mit denen der Nutzer einfacher auf seine Lieblings-Wiedergabeliste oder seinen Lieblingssender zugreifen kann - und zwar ohne über das Telefon gehen zu müssen.

Wenn Sie das Gerät mit Ihrem Telefon synchronisieren möchten, steht Ihnen nicht nur Google Cast oder AirPlay 2 zur Verfügung. Der C5 MkII kann, wie zu erwarten, auch über Spotify Connect und Bluetooth verbunden werden, obwohl er nicht die volle Unterstützung des Alexa-Assistenten bietet, die das C5A-Modell bietet.

Audio Pro merkt auch an, dass das C5 MkII eine bessere Akustik als sein Vorgänger bieten wird, aber es ist noch nicht klar, welche Änderungen tatsächlich am Lautsprecher-Layout oder Array vorgenommen wurden.

Als wir das C10 MkII getestet haben, konnten wir jedoch feststellen, dass das aktualisierte Modell etwas mehr Bassleistung bietet als die älteren Modelle. Ob das auch auf den C5 MkII zutrifft, bleibt abzuwarten, aber wir freuen uns darauf, ihn im ganzen Haus zu testen - was dank des praktischen Griffs einfacher sein dürfte als beim C10.

Wer den C5 MkII in sein Multiroom-Setup integrieren möchte, kann ihn für 350 € / 300 £ / 350 € im Handel erwerben.

Beste Black Friday 2021 Lautsprecher-Angebote: Welche kabellosen Lautsprecher sind rabattiert? von Cam Bunton · 29 November 2021 Bluetooth-Lautsprecher werden am Black Friday sehr beliebt. Hier ist eine Zusammenfassung der besten Rabatte in diesem Jahr.

Schreiben von Conor Allison.