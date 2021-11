Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Die audiophile High-End-Marke Astell&Kern hat ihren ersten kabellosen Bluetooth-Lautsprecher angekündigt. Der Astell&Kern Acro BE100 ist ein Stereolautsprecher mit einem dedizierten 32-Bit-DAC und Unterstützung für Hi-Res-Musikstreaming bis zu 24-Bit.

Es enthält zwei 1,5-Zoll-Seidenkalotten-Hochtöner und einen 4-Zoll-Kevlar-Tieftöner für Basspegel. Sein integrierter Class-D-Verstärker ist in der Lage, eine Gesamtleistung von 55 W zu erreichen. Der Frequenzgang beträgt 50 Hz bis 20 kHz.

Der Lautsprecher unterstützt Bluetooth 5.0 und aptX HD für hochauflösendes Audio-Streaming mit 24 Bit und 48 kHz (wenn auch etwas verlustbehaftet, da der Codec nicht wirklich Bit für Bit ist). Andere unterstützte Codecs sind LDAC und AAC.

Es gibt auch einen 3,5-mm-Audioeingang zum direkten Anschließen einer externen Quelle, sodass Sie über den BE100 echte verlustfreie Musik abspielen können.

Sein Design ist einfach und sauber, mit einem Lautstärkeregler auf der Oberseite.

Der Astell&Kern Acro BE100 ist ab Dezember in schwarz oder weiß erhältlich. Es wird in Großbritannien 449 £ und in Mitteleuropa 529 € kosten, siehe Website von Astell&Kern . Wir haben einen angegebenen US-Preis abgefragt, da er in den Materialien, die wir gesehen haben, 380 US-Dollar betragen soll.

Wenn das stimmt, wird ein US-Kauf im Vergleich zu einem relativen Schnäppchen. Wir aktualisieren, wenn wir mehr erfahren.

Beste Black Friday-Lautsprecher-Angebote 2021: Welche drahtlosen Lautsprecher werden rabattiert? von Cam Bunton · 5 November 2021

Eine alternative Version des Lautsprechers mit UKW-Radio wird in ausgewählten Ländern erhältlich sein.