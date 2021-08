Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Q Acoustics hat ein drahtloses Musiksystem auf den Markt gebracht, das in Stereolautsprechern enthalten ist und verlustfreie Titel über aptX HD Bluetooth 5.0 streamen kann.

Alles, was Sie brauchen, sind die beiden kabellosen Lautsprecher und die mitgelieferte Fernbedienung, um Stereo-Audio in Hi-Res-Qualität (bis zu 24 Bit/48 kHz) von Mobilgeräten und PCs mit Bluetooth-Konnektivität zu erhalten.

Das Q Acoustics M20-System unterstützt auch zahlreiche Audio-Ein- und -Ausgänge zur Verwendung mit einem Gaming-Computer, einem Fernseher oder anderen kabelgebundenen Geräten. Ein USB-Eingang ist ebenfalls vorhanden.

Ein eingebauter Verstärker liefert bis zu 130 W Leistung (2 x 65 W), während jeder Lautsprecher einen 22-mm-Hochtöner mit einem 125-mm-Mittel-/Tieftöner koppelt.

Dadurch ist das System in der Lage, anständige Basspegel und knackige, neutrale Mitten- bis Höhenfrequenzen (55 Hz – 22 kHz) zu erzielen. Sie können auch einen optionalen Subwoofer hinzufügen, um die Basswiedergabe dank eines Sub-Ausgangs weiter zu verbessern.

Jeder Lautsprecher kann links oder rechts eingestellt werden, um besser zu Ihrem Stromnetz zu passen. Sie können auch auf optionalen Bodenständern montiert werden, die ebenfalls von Q Acoustics erhältlich sind.

Das kabellose Musiksystem Q Acoustics M20 ist ab Ende dieses Monats in Europa zum Preis von 399 £ in Großbritannien und 499 € zentral erhältlich. Es wird ab September auch in den USA zum Preis von 599 US-Dollar erhältlich sein.

Beste Amazon US Prime Day 2021 Deals: Ausgewählte Deals noch live von Maggie Tillman · 23 Juni 2021 Prime Day 2021 steht an!

Weitere Informationen, einschließlich lokaler Händlerinformationen, finden Sie auf der eigenen Website von Q Acoustics .