Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Während Louis Vuitton wahrscheinlich am besten für seine Handtaschen bekannt ist, hat es sich in der Vergangenheit in der Technologie versucht, einschließlich des Smartwatch-Bereichs und der drahtlosen Ohrhörer . Sein neuestes Projekt kommt jedoch in Form des Horizon Light Up Speaker.

Der Lautsprecher ist von der Toupie-Handtasche des Unternehmens inspiriert und sieht zwar ein wenig wie ein tragbares UFO aus, aber sein Versuch, "die Welt des tragbaren Audios neu zu erfinden", sieht seine Designwelten weg von traditionelleren Angeboten wie dem Sonos Roam .

Der Horizon Light Up Speaker besteht aus Metall und Leder mit dem Louis Vuitton Signature LV Logo und einer in Leder geprägten Blume auf dem Edelstahl-Rundmetall-Lautsprechergitter.

Auf dem oberen Ring des Lautsprechers erscheint im Betrieb eine farbenfrohe Lichtshow, die sich im Takt der Musik synchronisiert und 23 digitale LED-Versionen der Monogram Flower enthält. Der mittlere Ring des Lautsprechers hat 12 Louis Vuitton-Buchstaben mit LED-Gravur, während eine Touch-Control-Leiste aus gehärtetem Glas vertikal in der Mitte sitzt.

Im Inneren verfügt der Horizon Light Up Speaker über einen 3-Zoll-Tieftöner und zwei 0,75-Zoll-Hochtöner. Es bietet einen 360-Grad-Sound in vertikaler und gerichteter Position, wenn es mit den Gummifüßen auf der Seite liegt, und bietet einen Frequenzbereich zwischen 60 Hz und 16 kHz. Mit an Bord sind Bluetooth, Apple AirPlay 2 und Qplay, und mit der Louis Vuitton Connect App finden Sie noch ein paar weitere Features und Funktionen.

Die Lautstärke wird über den Drehknopf geregelt, der mit den leuchtenden LEDs synchronisiert wird, es sind drei Mikrofone für Sprachanrufe an Bord und es soll eine Akkulaufzeit von 15 Stunden bieten.

Lesen Sie die schlechten Nachrichten? Der Louis Vuitton Horizon Light Up Lautsprecher kostet 2890 US-Dollar. Es wird zwischen dem 31. Juli und Ende August versandt.

