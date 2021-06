Der P5 von Audio Pro ist der kleinste tragbare Lautsprecher – und ist spritzwassergeschützt

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Das schwedische Audiounternehmen Audio Pro hat einen tragbaren Bluetooth-Lautsprecher vorgestellt. Der P5 hat eine Länge von 22 cm, wird aber in einem überfüllten Markt für tragbare Lautsprecher seine Arbeit verlieren - er hat einen relativ hohen Preis von 150 $ / 140 £. Es bietet jedoch Wind- und Wasserbeständigkeit und ist daher attraktiver als viele Konkurrenten.

In erster Linie für Reisen konzipiert, ist es mit 500 g relativ leicht und hat auch eine Handschlaufe zum einfachen Tragen. Im Gegensatz zu einigen anderen Lautsprechern von Audio Pro verfügt er nicht über intelligente Lautsprecherfunktionen, aber wie bei einem Lautsprecher wie diesem üblich, handelt es sich um einen reinen Bluetooth-Lautsprecher. Es ist nicht so einsteckbar - es ist zum Beispiel 10 cm breit - aber natürlich ideal zum Verstauen in einer Tasche oder einem Koffer.

Die Audioqualität sollte mit einem 35-W-Verstärker (Klasse D, 10 W + 25 W) und einem speziell angefertigten 3,2-Zoll-Langhub-Tieftöner ziemlich anständig sein. Audio Pro behauptet, dass es einen "außergewöhnlichen Niederfrequenzgang" bietet.

Jens Henriksen von Audio Pro erklärt: „Wir hatten viele Anfragen unserer Kunden nach einem kompakten Lautsprecher, der problemlos in einen Koffer passt. Wir haben zwar bereits mehrere tragbare Lautsprecher in unserem Sortiment, diese sind jedoch aufgrund ihrer Größe besser für den Einsatz im Garten geeignet oder runter zum Strand."

Schreiben von Dan Grabham.