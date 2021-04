Der C10 Mk II von Audio Pro ist ein neuer AirPlay 2- und Google Cast-Multiroom-Lautsprecher

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Die schwedische Marke Audio Pro hat ihren neuesten Lautsprecher herausgebracht - diesmal den C10 Mk II, einen £ 360-Multiroom-Lautsprecher, der jetzt mit Apples AirPlay 2-Technologie und Google Cast kompatibel ist.

So können Sie alles, was Sie wollen, von Ihrem mobilen Gerät auf den Lautsprecher streamen.

Sie können diesen Lautsprecher mit anderen verbinden, die entweder die Streaming-Protokolle von Apple oder Google verwenden, und sie so als Gruppe oder einzeln steuern. Sie können es auch mit der eigenen App von Audio Pro verwenden.

Das vorausschauende C10-Modell verfügt jetzt auch über sechs voreingestellte Tasten anstelle von drei, sodass Sie schnell auf bevorzugte Internetradiosender und andere Inhalte zugreifen können.

Das Design ist in der Regel schnörkellos, aber Sie können das Erscheinungsbild je nach Geschmack ändern. Wie bei vielen passiven Lautsprechern wird das vordere Netz mit Magneten befestigt, sodass Sie wählen können, ob Sie es an Ort und Stelle lassen oder entfernen möchten. Der Lautsprecher ist in drei Ausführungen erhältlich: Arctic White, Storm Grey oder Coal Black.

Dank eines Aux-Anschlusses können Sie auch ein zusätzliches Audioprodukt wie einen Platten- oder CD-Player anschließen. Laut Audio Pro wurde der Sound dank verbesserter Komponenten und der Neugestaltung des Bassreflex-Anschlusses optimiert.

Auch der Vorgänger C10 ist noch verfügbar:

Audio Pro entwickelt und fertigt seit 1978 Lautsprecher. Die Lautsprecher sind in über 55 Ländern erhältlich.

Schreiben von Dan Grabham.