Vinylverkäufe zum ersten Mal seit den 80er Jahren, um CDs zu überholen

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Das Wiederaufleben der Schallplatten schreitet weiter voran, und die Verkaufserlöse von LPs werden voraussichtlich in den kommenden Monaten die CDs überholen.

Die CD-Verkäufe waren in den letzten zehn Jahren rückläufig, nicht zuletzt aufgrund der Zunahme von Streaming-Diensten, einschließlich solcher, die Streams in CD-Qualität anbieten. Inzwischen sind die Verkäufe von Schallplatten im gleichen Zeitraum deutlich gestiegen.

Im vergangenen Jahr hat die britische Schallplattenindustrie 86,5 Millionen Pfund eingespielt - den größten Betrag seit den 80er Jahren.

Wir haben im Dezember berichtet, dass allein in Großbritannien 4,8 Millionen LPs verkauft wurden. Es machte 18 Prozent aller Albumverkäufe über Formate hinweg aus.

Die Studios erzielten im Jahr 2020 CD-Verkäufe in Höhe von 118 Millionen Pfund im Land, aber eine von The Guardian veröffentlichte Grafik zeigt, dass sie 2021 nicht annähernd so weit kommen werden.

Das Sammeln von Schallplatten bei jüngeren Verbrauchern war ein wesentlicher Faktor für die zunehmende Beliebtheit. Und die meisten modernen Albumveröffentlichungen sind jetzt auch vom ersten Tag an auf Vinyl erhältlich.

Neuveröffentlichungen von Klassikern auf dickerem, haltbarerem Vinyl machten jedoch den größten Teil des Umsatzes aus - mit Gerüchten von Fleetwood Mac auf Platz eins für 2020 und Oasis (Whats the Story) Morning Glory? in einer sehr vernünftigen Sekunde kommen.

Schreiben von Rik Henderson.