Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Mitchell Acoustics hat ein Paar Stereolautsprecher angekündigt, die wie echte drahtlose Kopfhörer funktionieren. Sie stellen über Bluetooth eine Verbindung her, um sie ohne zusätzliche Verkabelung zu koppeln.

Das uStream One-Paar kann auch Musik von einer Bluetooth-Quelle wiedergeben, sodass Sie sie einfach in einem Regal aufstellen und den richtigen Stereoklang haben können.

Die Regallautsprecher sind in Schwarz oder Weiß erhältlich und kosten für beide Geräte 499 GBP. Sie bieten eine Gesamtleistung von 100 W. Sie verfügen über Membranen aus Magnesiumlegierung und individuelle Tieftöner für eine niedrige Basswiedergabe.

Dieses Tieftöner-Design verfügt über einen 500 g Neodym-Magnetsatz für Vorder- und Rückseite, wobei das gleiche Magent vom separaten Hochtöner verwendet wird.

Der Lautsprecherdesigner Paul Mitchell hat eine lange Geschichte im Bereich HiFi und wollte sicherstellen, dass diese Lautsprecher eine authentische Klangunterschrift liefern, obwohl sie drahtlose Technologien verwenden: "Es gibt eine große Wiederbelebung des Vinyls, die das Interesse an dem Retro-Sound wiederbelebt hat. Das Ritual des Hörens von Schallplatten beeinflusst eine neue Generation, sich um die Qualität des Gehörten zu kümmern, die Freude am Stereoton wiederzuentdecken und Musik so zu hören, wie sie ursprünglich beabsichtigt war ", sagte er.

"Diese Verbraucher kaufen jetzt drahtlose Lautsprecher, die zum größten Wachstumssegment für Audio geworden sind, wobei TWS-Bluetooth-Lautsprecher am beliebtesten sind."

squirrel_widget_4152566

Schreiben von Rik Henderson.