(Pocket-lint) - Die Wiederbelebung der Verkäufe von Schallplatten setzt sich mit dem BPI fort und zeigt, dass allein in Großbritannien im Jahr 2020 4,8 Millionen LPs verkauft wurden.

Schallplatten machen mittlerweile 18 Prozent des Albumumsatzes in allen Formaten aus, und der Umsatz ist auf dem höchsten Stand seit fast 30 Jahren.

Die britische Phonographic Industry behauptet sogar, dass Vinyl fast doppelt so viel Umsatz macht wie Musikvideo-Streaming-Plattformen wie YouTube und Vevo.

Die Kassettenverkäufe sind ebenfalls gestiegen. In den letzten 12 Monaten wurden voraussichtlich 157.000 Alben auf Band gekauft.

"In einem Jahr, in dem sich unser ganzes Leben verändert hat, war die Inspirationskraft der Musik noch nie so offensichtlich. Die Unmittelbarkeit und Bequemlichkeit des Streamings machen sie zum bevorzugten Audioformat für die meisten unserer Hörer, aber immer mehr Fans entscheiden sich dafür, näher zu kommen zu ihren Lieblingskünstlern und Alben auf Vinyl ", sagte der Geschäftsführer des BPI, Geoff Taylor.

"Es ist bemerkenswert, dass die Verkäufe von LPs und Tonbändern angesichts der Herausforderungen, mit denen wir alle konfrontiert waren, überhaupt gestiegen sein sollten. Der Umsatzanstieg trotz Schließung des Einzelhandels zeigt die zeitlose Attraktivität sammelbarer physischer Formate neben der nahtlosen Konnektivität des Streamings."

Die meistverkaufte Vinyl-LP von 2020 waren Gerüchte von Fleetwood Mac mit Oasis (Whats the Story) Morning Glory? in der zweiten.

Schreiben von Rik Henderson.