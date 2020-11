Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Ein paar von Marshalls Kopfhörern und Lautsprechern haben bereits den Black Friday- Verkauf erreicht und bieten Ihnen eine frühe Gelegenheit, die Menge zu schlagen, um einige der begehrten Waren des Audiogiganten zu kaufen.

Während die Smart-Lautsprecher des Unternehmens im letzten Monat am Amazon Prime Day reduziert wurden, sind die ersten Geräte, die potenzielle Käufer zu einem ermäßigten Preis erwerben können, die Sammlung von Bluetooth-Lautsprechern und -Kopfhörern, sowohl In-Ear- als auch Around-Ear-Optionen.

Wenn Sie hinter den Lautsprechern her sind, sollten Sie zu Amazon gehen. Zu den frühen Preisnachlässen gehören Stockwell II (reduziert auf 173,37 USD, 249,99 USD), Kilburn II (reduziert auf 243,43 USD, 299,99 USD) und Tufton (reduziert auf 294,99 USD, 399,99 USD), die alle das Retro-Marshall-Branding und -Design mit hervorragender Portabilität kombinieren .

• Kaufen Sie den Marshall Black Friday-Verkauf bei Amazon ein

Amazon hat auch eine Ersparnis bei den Marshall Minor II- In-Ear-Kopfhörern, die von 129 auf 75,95 US-Dollar gesenkt wurden. Sie haben eine Akkulaufzeit von 12 Stunden, ein goldenes Marshall-Logo auf den Knospen und Musiksteuerung über das Bedienfeld am Verbindungskabel.

Best Buy bietet jedoch die richtigen Produkte für diejenigen, die ein On-Ear-Kopfhörer-Design wünschen. Der Marshall Major III erhält einen Preisnachlass von 38 US-Dollar, wodurch der Preis auf 111 US-Dollar gesenkt wird.

Dies sind alles wirklich solide Rabatte - besonders wenn Sie bereits einige von Marshalls Geräten im Auge hatten - und auch großartige Geschenke.

Und obwohl wir nicht unbedingt empfehlen würden, auf diese Einsparungen zu warten, da es immer potenzielle Probleme mit dem Lager gibt, ist es wahrscheinlich, dass beide Einzelhändler weiterhin Marshall-Geräte rabattieren. Nur die Zeit wird zeigen, ob sie die Einsparungen weiter steigern.

Schreiben von Conor Allison.