Q Acoustics senkt die Preise für wichtige passive Lautsprecher vor dem Black Friday

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Der britische Audiospezialist Q Acoustics hat vor dem Black Friday 2020 einige hervorragende Angebote für Großbritannien angekündigt.

Die Angebote konzentrieren sich auf das Angebot an passiven Lautsprechern des Unternehmens, obwohl es auch brandneue Aktivlautsprecher hat. Wenn Sie auf dem Markt nach Lautsprechern suchen, die neben einem einfachen Verstärker- und Plattenspieler-Setup angeboten werden, sind Sie hier genau richtig. Die 3010i und 3020i sind perfekt dafür geeignet, besonders wenn Sie wenig Platz haben.

Die Lautsprecher sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich, darunter Walnuss, Weiß und Ruß.

Weiter oben auf der Liste stehen die 3050i Floorstander mit einer Ermäßigung von 50 GBP. Wie andere Q Acoustics-Lautsprecher verfügen auch diese über eine Punkt-zu-Punkt-Verstrebung im Inneren, um die Festigkeit zu erhöhen und Vibrationen zu reduzieren. Sie sind auch leistungsstark, mit zwei 165- und 22-mm-Treibern. Schauen Sie sich die Preise unten an:

Schreiben von Dan Grabham.