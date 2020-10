Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Marshalls beliebter Acton II-Smart-Lautsprecher hat sich während des Prime Day-Events von Amazon wie der sprichwörtliche Hotcake verkauft - und ist jetzt in Form eines Lightning Deals wieder auf Lager.

Wenn Sie also diese Lücke in Ihrem Regal mit einem klassisch aussehenden Marshall füllen möchten , suchen Sie nicht weiter - zum Zeitpunkt des Schreibens ist der Acton II für 169,99 US-Dollar wieder erhältlich , ein großer Schritt gegenüber dem üblichen Preis von 299,99 $.

• Sehen Sie sich das Marshall Acton II-Angebot bei Amazon an - erhältlich für 169,99 USD

Auf diese Weise können Sie sofort 43% auf einen Alexa-Lautsprecher sparen, der Ihren Smart-Home-Betrieb über Jahre hinweg ergänzen kann. Es spielt auch keine Rolle, dass dieses Gerät ein paar Jahre alt ist, da es eines der wenigen intelligenten Lautsprecherdesigns bietet, das sich einfach weigert, aus der Mode zu kommen.

In Bezug auf andere Spezifikationen des 5,9 x 10,4 x 6,3-Zoll-Geräts gibt es Multiroom-Kompatibilität, Bluetooth-Unterstützung und sogar eine 3,5-mm-Buchse.

Wie wir bereits angedeutet haben, handelt es sich um einen Redner, der für die Dauer seines Lightning Deals sehr unwahrscheinlich auf Lager bleibt. Sie müssen also schnell zuschlagen, wenn Sie es ernst meinen, ihn Ihrer Sammlung hinzuzufügen. Mach weiter, bevor es dir leid tut.

Prime Day ist der jährliche Verkauf von Amazon, exklusiv für Prime-Mitglieder, die Amazon Prime abonnieren. In diesem Jahr können Prime-Mitglieder in den USA, Großbritannien und mehreren anderen Ländern der Welt vom 13. bis 14. Oktober auf Tausende von Rabatten bei Amazon zugreifen. Pocket-Lint zeigt in den folgenden Zusammenfassungen die besten Angebote für US- und UK-Prime-Mitglieder:

Schreiben von Conor Allison.