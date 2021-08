Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Yamahas neueste Over-Ear-Kopfhörer richten sich direkt an den High-End-Sektor des drahtlosen Audiomarktes, da das neueste Angebot des Unternehmens, der Yamaha YH-L700A , Premium-Features auf den Tisch bringt, die sie in einer erstklassigen Position im Wettbewerb positionieren Angebote wie Apples AirPods Max .

Eine der wichtigsten Funktionen, die Kopfhörerhersteller heutzutage anbieten können, ist eine Version von direktionalem Audio, etwas, das Apple räumliches Audio überspielt , bei dem Audio wirklich so klingen kann, als würde es direkt vor Ihnen abgespielt. Das heißt, wenn Sie Ihren Kopf nach rechts drehen, ändert sich die Tonausgabe und Ihr rechtes Ohr wird schneller mit Audio überflutet als Ihr linkes Ohr - als würden Sie einem "echten" Konzert zuhören, das auf stattfindet eine kleine Bühne vor dir.

All dies wird manchmal auch als 3D-Audio bezeichnet, und Yamaha hofft, seine Konkurrenten mit ihrer eigenen proprietären Methode zur Erstellung immersiver dreidimensionaler Klanglandschaften zu übertreffen.

Während Apples Spatial Audio ausschließlich auf iOS-Geräten funktioniert, ist Yamahas 3D Sound Field in der Lage, jeden Stereoton in eine Mehrkanalausgabe umzuwandeln, sodass der Kopfhörer 3D-Audio sowohl auf iOS als auch auf Android bieten kann, unabhängig davon, ob der Track bereits gespielt wurde in Dolby Atmos gemastert - eine Voraussetzung für die Funktion von Apples Spatial Audio.

Natürlich ist es fast selbstverständlich, dass die Yamaha YH-L700A auch über eine aktive Geräuschunterdrückung verfügen, die Yamaha in diesem Jahr als "advanced ANC" bezeichnet.

Was die Akkulaufzeit anbelangt, so das Unternehmen, sollten die Benutzer mit einer einzigen Ladung rund 34 Stunden Gesamthörzeit erwarten, fast doppelt so viel wie die 20 Stunden, die für die AirPods Max angepriesen werden.

Die Yamaha YH-L700A ist ab sofort sowohl in den USA als auch in Großbritannien zu einem Verkaufspreis von 499 US-Dollar bzw. 449 US-Dollar erhältlich.

