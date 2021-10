V-Moda stellt mit Hexamove Lite und Pro die ersten TWS-Ohrhörer vor

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Die Premiu Audio-Marke V-Moda hat ihre ersten Paar echter kabelloser Ohrhörer angekündigt.

Die V-Moda Hexamove-Serie umfasst zwei Modelle - Lite und Pro.

Beide bieten 6-mm-Treiber in jedem Ohr, sechs Stunden Wiedergabezeit sowie zusätzliche 18 Stunden in ihren jeweiligen Tragetaschen. Der Hexamove Pro hebt die Dinge jedoch mit hochgradig anpassbaren Add-Ons, darunter Flossen, Ohrhaken und proprietäre V-Moda Bliss In-Ear-Anschlüsse in drei verschiedenen Größen, noch weiter.

Dadurch können sie je nach Szenario geändert werden. Fügen Sie die Ohrbügel zum Beispiel beim Laufen hinzu, um sicherzustellen, dass sie sicherer sind.

Beste Amazon US Prime Day 2021 Deals: Ausgewählte Deals noch live von Maggie Tillman · 23 Juni 2021 Prime Day 2021 steht an!

Sogar die dekorativen Schilde an der Außenseite jeder Pro-Knospe können ausgetauscht werden, wobei zusätzliche Sets in Silber und Bronze enthalten sind.

Der Klang der Pro-Ohrhörer kann auch optimiert werden, wobei die Verbindung zur V-Moda-App die Kontrolle über den EQ bietet.

Sowohl die Lite- als auch die Pro-Buds sind IPX5-schweiß-, wasser- und staubresistent. Die Lite-Kopfhörer verfügen auch über die Bliss-Ohrstöpsel.

Der V-Moda Hexamove Lite ist in Schwarz, Rot oder Sandweiß zum Preis von 129,99 US-Dollar erhältlich.

Der V-Moda Hexamove Pro ist in Schwarz oder Weiß zum Preis von 169,99 US-Dollar erhältlich.

Sie sind auf der offiziellen V-Moda-Website und bei Amazon.com in den USA erhältlich.