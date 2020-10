Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Das Angebot an Under Armour- Trainingskleidung und -Kopfhörern von Rock wurde um ein Paar echte kabellose Ohrhörer erweitert, die eine Akkulaufzeit von 10 Stunden versprechen.

Die von JBL hergestellte UA True Wireless Flash X Project Rock Edition ist ein Update eines ähnlichen Modells, das im letzten Jahr veröffentlicht wurde. Sie kostet sogar den gleichen Preis: 199,95 US-Dollar. Die verlängerte Akkulaufzeit ist die Überschrift, während das Design ebenfalls ein wenig optimiert wurde.

Sie sind schweiß- und wasserdicht nach IPX7, mit Bluetooth 5.0 für drahtlose Konnektivität ausgestattet und werden mit einer Aluminium-Tragetasche geliefert, die zusätzliche vier Ladungen bietet. Dadurch erhöht sich die Gesamtlänge auf 50 Stunden.

Die verlängerten Ohrstöpsel sorgen dafür, dass sie auch bei anstrengenden Trainingseinheiten in Ihren Ohren bleiben. Und sie passen perfekt zur passiven Geräuschunterdrückung.

Sie sind nur in einer Farbe erhältlich - Schwarz und Silber - Chrom - und tragen das Brahma Bull-Logo von Dawyne "The Rock" Johnson, das nach seinem berühmten Tattoo gestaltet ist.

Die Rock Edition-Ohrhörer von UA True Wireless Flash X Project sind in Großbritannien noch nicht erhältlich, ihr Vorgänger jedoch noch, sodass sie möglicherweise rechtzeitig ins Land kommen. Das Modell 2019 kostet £ 179,95. Erwarten Sie also, dass diese ebenfalls ungefähr so viel wiegen.

Schreiben von Rik Henderson.