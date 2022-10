UE Fits selbstformende kabellose Ohrstöpsel kommen in Großbritannien auf den Markt

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Ultimate Ears hat bekannt gegeben, dass die UE Fits, die kabellosen Kopfhörer mit individueller Passform, nun erstmals außerhalb der USA erhältlich sind - nämlich in Großbritannien, Frankreich, Deutschland und Kanada.

Die UE Fits sind die ersten Kopfhörer ihrer Art, die ohne externe oder professionelle Hilfe angepasst werden können, obwohl es solche Kopfhörer schon seit einiger Zeit gibt. Stattdessen nutzen sie die patentierte Lightform-Technologie, die sich automatisch an das Ohr des Trägers anpasst und so die perfekte Passform schafft.

Dies geschieht in Zusammenarbeit mit der UE Fits-App, die sich mit den Ohrstöpseln verbindet und deren eingebettete LEDs ansteuert, die ein sanftes lila Licht ausstrahlen. Die Lightform-Technologie nutzt dann dieses Licht, um die mit Gel gefüllten Spitzen in weniger als 60 Sekunden an die Konturen jedes Ohrs anzupassen.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Die kabellosen Ohrstöpsel sind in den USA bereits seit einigen Jahren erhältlich, aber das Unternehmen hat angekündigt, dass sie ab heute auch in Großbritannien, Frankreich, Deutschland und Kanada verfügbar sind.

squirrel_widget_12859829

Sie bieten acht Stunden ununterbrochenen Musikgenuss mit einer einzigen Ladung, aber über 20 Stunden Wiedergabe, wenn die Ladehülle mit einbezogen wird. Jeder Ohrhörer verfügt über Bedienelemente zur Steuerung von Musikwiedergabe, Lautstärke und eingehenden Anrufen, die auf Wunsch in der App weiter angepasst werden können.

Es gibt zwar keine Geräuschunterdrückung, aber Ultimate Ears verspricht trotzdem viel in Sachen Leistung. Das Unternehmen nutzt sein akustisches Fachwissen aus den In-Ear-Monitoren des Unternehmens, um die dynamischen 10-mm-Treiber in jedem Kopfhörer zu Höchstleistungen zu bringen. Das Ergebnis ist eine Klangsignatur, die laut Ultimate Ears "voll, warm und detailliert ist, mit tiefen, straffen und druckvollen Bässen". Ein bisschen wie der Wonderboom 3, vielleicht?

Es ist PC Gaming Week in Zusammenarbeit mit Nvidia GeForce RTX von Rik Henderson · 10 Kann 2022 Die PC Gaming Week in Zusammenarbeit mit Nvidia GeForce RTX läuft die ganze Woche über auf Pocket-lint.

Die UE Fits sind ab sofort in den Farben Eclipse (Mitternachtsblau), Cloud (Grau) und Dawn (Lila) für 199,99 €/229,99 € erhältlich.

Schreiben von Verity Burns.