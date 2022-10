Ihre Sony WF-1000XM4-Kopfhörer erhalten ein Multipoint-Bluetooth-Upgrade

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Die beliebten kabellosen Ohrhörer WF-1000XM4 von Sony erhalten ein Upgrade mit Unterstützung für Multipoint-Bluetooth-Verbindungen. Und sie sind nicht allein.

Neben dem WF-1000XM4 hat Sony bestätigt, dass auch die LinkBuds und LinkBuds S Ohrhörer mit der gleichen Funktion ausgestattet werden. Beide werden die Multipoint-Bluetooth-Konnektivität über ein Software-Update "bis November 2022" erhalten, während sich Besitzer des WF-1000XM4 noch etwas gedulden müssen - Sony sagt lediglich, dass das Update im Winter erscheinen wird.

Es ist besonders bemerkenswert, dass die Funktion überhaupt für den WF-1000XM4 verfügbar ist. Die Ohrstöpsel sind beim besten Willen nicht mehr neu und schon über ein Jahr alt. Warum Sony erst jetzt - und nicht einmal jetzt, wir warten immer noch - Multipoint-Bluetooth hinzufügt, kann man nur vermuten. Aber wir sind einfach froh, dass es kommt.

Für diejenigen, die sich fragen, was es mit dem ganzen Trara auf sich hat: Multipoint-Bluetooth ermöglicht es, Kopfhörer und Ohrhörer mit mehr als einem Gerät gleichzeitig zu verbinden. In der Pressemitteilung von Sony wird das Beispiel einer Person angeführt, die Musik auf ihrem PC hört und gleichzeitig einen Anruf auf ihrem Telefon entgegennimmt. Wenn Multipoint Bluetooth aktiviert ist, schalten kompatible Ohrhörer automatisch zwischen den Geräten um, so dass der Anruf freihändig entgegengenommen werden kann. Das Ganze ist ziemlich magisch und funktioniert ähnlich wie bei den AirPods, die automatisch das Gerät wechseln, wenn sie mit Apple-Geräten verbunden sind.

Die überraschende Ankündigung der WF-1000XM4 von Sony erfolgte zusammen mit einer speziellen Version der LinkBuds S, die ebenfalls aus recycelten Wasserkühlungsflaschen hergestellt sind. Sie heißen LinkBuds Earth Blue und sehen in der Tat ziemlich gut aus.

Schreiben von Oliver Haslam.