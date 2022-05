Sony LinkBuds S sind kompakte, aber leistungsstarke kabellose Kopfhörer

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Sony hat angekündigt, die Marke LinkBuds mit den LinkBuds S zu erweitern. Im Gegensatz zu den bisherigen LinkBuds handelt es sich hierbei jedoch um herkömmliche, kabellose Kopfhörer.

Im Gegensatz zu den bisherigen LinkBuds handelt es sich bei den LinkBuds S jedoch um herkömmliche True Wireless-Kopfhörer, die mit einem Preis von 180 € (200 €) im oberen Preissegment angesiedelt sind und somit eher mit dem Sony-Flaggschiff WF-1000XM4 konkurrieren als mit den preiswerteren Modellen von Sony.

Was unterscheidet diesen Kopfhörer also vom 1000XM4? Zunächst einmal sind sie 41 % kleiner und 43 % leichter, bieten aber viele der gleichen Optionen und Technologien. Bei dem Preis, den sie haben, dürften sie auch auf großes Interesse stoßen.

Zu den wichtigsten Funktionen gehört die aktive Geräuschunterdrückung, einschließlich Windgeräuschunterdrückung, und die KI-Unterstützung für Sprachanrufe, die dafür sorgt, dass die Beamforming-Mikrofone unsere Stimme über Hintergrundgeräusche hinweg aufnehmen.

Diese Kopfhörer unterstützen auch Hi-Res-Audio, mit LDAC an Bord, und natürlich brauchen Sie LDAC auf dem Quellgerät, um den größten Nutzen aus dieser Technologie zu ziehen, die die dreifache Datenmenge über ein drahtloses Signal ermöglicht.

Darüber hinaus ist die DSEE-Technologie von Sony an Bord, um Quellen mit schlechter Qualität aufzuwerten und sicherzustellen, dass alles gut klingt.

Wie schon bei den 1000X-Kopfhörern von Sony ist eine intelligente Steuerung an Bord, die den Klang an Ihre Aktivität anpasst - ob Sie gehen, laufen, sich konzentrieren oder entspannen - und auch erkennt, wenn Sie zu sprechen beginnen, so dass die Musik stummgeschaltet wird, damit Sie sich unterhalten können.

Die Sony LinkBuds S sind IPX4-zertifiziert, sodass sie auch den einen oder anderen Wasserspritzer verkraften können.

Die Akkulaufzeit beträgt mit einer einzigen Ladung 6 Stunden mit ANC und 20 Stunden mit dem Gehäuse. Mit einer 5-minütigen Aufladung können Sie 1 Stunde lang Musik hören.

Die Sony Linkbuds S können ab sofort bestellt werden.

Schreiben von Chris Hall.