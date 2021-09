Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Sony hat ein Duo erschwinglicher Kopfhörer für sein 2021er Line-Up angekündigt: die sportlichen In-Ears WF-C500, komplett mit Wasserdichtigkeit; und die WH-XB910N Over-Ears, die Teil der "Xtra Bass"-Serie des Unternehmens sind, um im Low-End-Bereich große Leistung zu bringen.

Wir sind schon lange Fans der Audioausgabe von Sony, insbesondere der Kopfhörerserie, mit den erstklassigen WF-1000XM4 In-Ears und WH-1000XM4 Over-Ears, die eine unglaubliche Geräuschunterdrückungstechnologie (ANC) bieten, um zu helfen die Außenwelt ausschließen.

Das XB910N Over-Ears bietet auch ANC, genau wie sein H910N-Vorgänger im Jahr 2019, was den Preis sehr vernünftig macht: bei £179 / €200. Die Akkulaufzeit soll gut 30 Stunden betragen, auch die Sprachsteuerung von Amazon Alexa und Google Assistant ist integriert.

Die C500 In-Ears bieten keinen ANC in Bezug auf ihre Funktionen, aber diese sportlichen In-Ears konzentrieren sich auf Wasserbeständigkeit (IPX4-zertifiziert) plus zusätzliche Funktionen wie Klanganpassung, um das Profil genau auf Ihre Ohren zu erreichen. Klingt nach einem Schnäppchen, für nur £89/100€.

Beide Modelle werden ab Oktober 2021 in den Handel kommen. Der XB910 in Blau oder Schwarz, der C500 in (inoffiziellen Namen) in Schwarz, Weiß, Eisgrün oder Koralle (Orange).

