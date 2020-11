Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Sonys bester Kopfhörer mit Geräuschunterdrückung, der WH-1000XM4, ist diese Woche zu einem günstigeren Preis erhältlich. Obwohl es sich um das neueste Modell der bekanntesten Flaggschiff-Kopfhörer des Unternehmens handelt, können Sie sie jetzt in den USA für weniger als 280 US-Dollar erwerben.

Besuchen Sie Amazon und Sie werden feststellen, dass der 1000XM4 auf 278 US-Dollar gesunken ist , was einem Rabatt von 71,99 US- Dollar auf den üblichen vollen Verkaufspreis von 349,99 US-Dollar entspricht.

squirrel_widget_328997

Dieses Paar und viele andere sind diese Woche mit einem Rabatt erhältlich. Sehen Sie sich also unbedingt unsere Zusammenfassung der besten Angebote für Kopfhörer an.

In den letzten Jahren wurde die WH-1000X-Reihe als der beste Kopfhörer mit Geräuschunterdrückung auf dem Markt gelobt, der großartigen Klang, fortschrittlichen ANC und eine hervorragende Akkulaufzeit bietet.

Die vierte Generation bietet bis zu 30 Stunden Musikwiedergabe bei voller Aufladung. Außerdem trägt die Trageerkennung die Wiedergabe automatisch, wenn die Kopfhörer entfernt werden.

Darüber hinaus verfügen sie über eine Kopplung mit mehreren Geräten und eine Taste zum einfachen Umschalten, sodass Sie schnell zwischen gekoppelten Geräten wechseln können, wenn Sie beispielsweise einen Anruf oder eine Videokonferenz auf Ihrem Laptop annehmen müssen, während Sie mit Ihrem Telefon verbunden sind.

Eines der großartigen Dinge an Sony-Kopfhörern ist, dass Sie mit der Smartphone-App viele Einstellungen an Ihre eigenen Vorlieben anpassen können. Egal, ob Sie den EQ anpassen, räumliches Audio verwenden, um das Audio eher wie um Sie herum erscheinen zu lassen, als in Ihre Ohren gepumpt zu werden, oder nur die Empfindlichkeit der Geräuschunterdrückung anpassen.

In den USA? Schauen Sie sich unsere Seite mit Angeboten für US Black Friday und Cyber Monday an

Im Vereinigten Königreich? Schauen Sie sich unsere Seite mit Angeboten für Black Friday und Cyber Monday in Großbritannien an

Schreiben von Cam Bunton.