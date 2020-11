Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Der schwarze Freitag steht vielleicht noch bevor, aber Amazon führt vor dem großen Shopping-Event noch einige absolut spannende Deals durch, und einer der neuesten hat den Preis des Sony WF-1000XM3 um beeindruckende £ 51 gesenkt.

Das bedeutet, dass der WF-1000XM3 nur £ 169 kostet, verglichen mit £ 220 , ein Schnäppchen , wenn Sie auf der Suche nach neuen kabellosen Kopfhörern sind.

Wenn es um kabellose Ohrhörer geht, gehören die WF-1000XM3 von Sony zu den besten für unser Geld. Sie bieten eine besonders beeindruckende Leistung bei der Geräuschunterdrückung. Dies ist ein Muss, wenn Sie in einer geschäftigen Stadt leben oder sie zum Reisen oder Pendeln benötigen .

Es ist nicht klar, wie lange dieser Rabatt gültig sein wird, aber er bleibt möglicherweise nicht zu lange bestehen. Wir empfehlen daher, eher früher als später zu handeln, wenn Sie nach einem guten Angebot für Ohrhörer Ausschau halten.

Mit einer Akkulaufzeit von acht Stunden und einem wirklich ausgewogenen und abgerundeten Klang werden Sie sicher die Ohrhörer genießen, die trotz eines leicht sperrigen Aussehens auch sehr angenehm zu tragen sind.

Sie eignen sich auch hervorragend zum Annehmen von Anrufen mit einer soliden Mikrofonleistung und ergeben ein wirklich erstklassiges Allround-Paket, das durch diesen Deal auf einen mittleren Preis gesenkt wurde.

Schreiben von Max Freeman-Mills.