(Pocket-lint) - Egal, ob Sie früh in der Weihnachtszeit einkaufen oder sich nur etwas gönnen möchten, der Prime Day ist eine großartige Zeit, um sich ein paar technische Angebote zu sichern, einschließlich Kopfhörer mit Geräuschunterdrückung.

Die WHCH710N-Kopfhörer von Sony rollen möglicherweise nicht von der Zunge, sind jedoch eine gute Wahl für jemanden, der ein Over-the-Ear-Headset mit langer Akkulaufzeit sucht. Das haben wir in unserer praktischen Bewertung gesagt. Die 35-Stunden-Akkulaufzeit des WHCH710N begeistert uns immer noch.

Der andere bemerkenswerte Teil unserer Bewertung war, dass wir dachten, diese Kopfhörer seien ein großartiger Wert zum regulären Preis von 200 US-Dollar. Nun, für den Prime Day 2020 sind die Kopfhörer mit Geräuschunterdrückung bei Amazon US um 55 Prozent auf 88 US-Dollar gesunken - ein Schnäppchen, wenn Sie uns fragen.

Um zu sehen, wie sich die Kopfhörer von Sony im Vergleich zur Konkurrenz verhalten , sehen Sie sich unsere Zusammenfassung der besten Bluetooth-Kopfhörer an, die derzeit erhältlich sind .

Prime Day ist der jährliche Verkauf von Amazon, exklusiv für Prime-Mitglieder, die Amazon Prime abonnieren . In diesem Jahr können Prime-Mitglieder in den USA, Großbritannien und mehreren anderen Ländern rund um den Globus vom 13. bis 14. Oktober auf Tausende von Rabatten bei Amazon zugreifen. Pocket-Lint zeigt in den folgenden Zusammenfassungen die besten Angebote für US- und UK-Prime-Mitglieder:

Wir haben auch einen Leitfaden für Amazon Shopping - Tipps, Tricks und Hacks hier .

Schreiben von Maggie Tillman.