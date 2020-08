Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Nach mehreren Lecks und Gerüchten sind die kabellosen Kopfhörer WH-1000XM4 von Sony nun offiziell, und obwohl sie ihrem Vorgänger ähneln, steckt eine ganze Menge neuer Technologien im Inneren, um sie auseinander zu schlagen.

In Bezug auf das Design sind sie tatsächlich leichter als die XM3 , aber mit größeren, weicheren Kissen. Das Stirnband wurde ebenfalls optimiert, um den Komfort zu erhöhen. Die wichtigsten Änderungen finden Sie jedoch im Inneren.

Der Rauschunterdrückungsprozessor ist der gleiche wie im Vorjahr - der QN1-Chip von Sony -, aber neue Algorithmen ermöglichen es, mehr externes Ambiente auszublenden. Ein neues Bluetooh Audio System on Chip (SoC) ermöglicht eine schnellere Verarbeitung.

DSSE Exreme Tech wurde für das neue Modell übernommen, das künstliche Intelligenz verwendet, um komprimierte Audiospuren zu verbessern. Und die XM4s sind so optimiert, dass sie die 360 Reality Audio-Tracks von Sony von ihrer besten Seite wiedergeben - die bei Musikdiensten wie Tidal und Deezer zu finden sind.

Die adaptive Klangregelung ist neu bei den neuesten Kopfhörern. Die Umgebungsgeräuscheinstellungen werden je nach Standort und Hörbedingungen automatisch geändert. Wenn Sie sich beispielsweise in einem Flugzeug oder einer U-Bahn befinden, wird die vollständige adaptive Geräuschunterdrückung aktiviert. Wenn Sie jedoch mit wenigen externen Ablenkungen zu Hause sind, wird die Anpassung entsprechend angepasst.

Darüber hinaus kann der Modus das GPS Ihres Telefons verwenden, um häufig verwendete Orte zu markieren und beispielsweise bei jeder Ankunft im Fitnessstudio oder am Arbeitsplatz zu bestimmten Einstellungen zu wechseln.

Eine weitere neue Funktion ist "Speak-to-Chat", die den Moment des Sprechens erkennt und daher die Musik automatisch ausschaltet und den vollen Umgebungsklang einschaltet, sodass Sie mit jemandem von außen sprechen können, ohne die Kopfhörer abnehmen zu müssen. Wenn Sie Ihr Gespräch beendet haben, beginnt die Musik erneut.

Ein schneller Aufmerksamkeitsmodus ist ebenfalls enthalten, mit dem Sie die Lautstärke sofort verringern und Umgebungsgeräusche aktivieren können, indem Sie einfach Ihre Hand über die rechte Ohrmuschel halten.

In der linken Ohrmuschel befindet sich ein Sensor, der erkennt, wann die Telefone des WH-1000MK4 abgenutzt sind. In Kombination mit Bewegungsmeldern in beiden Ohren unterbricht der Kopfhörer die Musik, wenn Sie sie entfernen - und schaltet sich vollständig aus, wenn Sie sie 15 Minuten lang stehen lassen.

Die Akkulaufzeit beträgt bis zu 30 Stunden. Nach nur 10 Minuten Ladezeit steht eine Wiedergabe im Wert von fünf Stunden zur Verfügung.

Schließlich bieten die Bluetooth-Funktionen der Kopfhörer jetzt die Möglichkeit, zwei Bluetooth-Geräte gleichzeitig zu koppeln, wobei das einfache Umschalten zwischen ihnen und das automatische Priorisieren von Anrufen automatisch erfolgt.

Die kabellosen ANC-Kopfhörer WH-1000XM4 von Sony werden später in diesem Sommer in den Farben Schwarz und Silber erhältlich sein. Der Preis liegt bei £ 350 / € 380.

