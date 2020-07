Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Sony hat beschlossen, Appetit zu machen - es wurde gerade angekündigt, dass nächste Woche, am 6. August, ein Livestream stattfinden wird, um eine neue Innovation anzukündigen (Übersetzung: Produkt).

Obwohl es nicht eindeutig sicher ist, dass es sich um einen Kopfhörer handelt, macht der angehängte Hashtag #ListenwithSony deutlich, dass es sich definitiv um ein Audioprodukt handelt.

Save the date 8.6.2020 Nehmen Sie am Live Stream-Event von Sony Electronics teil und sehen Sie sich die Enthüllung unserer neuesten Innovation an. #ListenWithSony https://t.co/gLe9EF1hUC pic.twitter.com/9I6Q3DJiEg