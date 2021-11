Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Sonos ist bekannt für seine hervorragenden Multiroom-Lautsprecher, aber es gibt schon seit einiger Zeit Gerüchte, dass das Unternehmen in andere Audiobereiche expandieren wird, wobei drahtlose Kopfhörer so aussehen, als könnten sie ganz oben auf der Liste stehen.

Anfang 2019 hörten wir zum ersten Mal, dass Sonos erwägt, in den Kopfhörermarkt einzusteigen. Seit den ersten Murmeln sind einige Dinge passiert, die einem Feuer, das keine Anzeichen eines Ausbrennens zeigt, etwas Brennstoff hinzugefügt haben.

Hier ist alles, was wir bisher über die potenziellen kabellosen Sonos-Kopfhörer wissen.

Bisher gab es keine Spekulationen darüber, wie Sonos seine Kopfhörer nennen könnte, sollte er in diese Kategorie eintreten. Wir würden einen einfachen Namen erwarten, nichts zu kompliziert und nichts mit zu vielen Zahlen oder Buchstaben, was eine nette Abwechslung zur herkömmlichen Kopfhörerbenennung auf dem aktuellen Markt wäre.

Da die meisten Sonos-Produkte nur ein Wort genannt werden, wie Sonos One , Sonos Move, Sonos Arc , würden wir erwarten, dass die Kopfhörer eine ähnliche Struktur aufweisen.

Sonos Kopfhörer, Sonos Head, Sonos Listen, Sonos Aura, Sonos Personal, Sonos Muse, Sonos Go, Sonos Ear, Sonos Free? Das ist das Beste, was sich das Pocket-lint-Team bisher einfallen lassen konnte.

Irgendwann im Jahr 2021?

Möglicherweise um die 300 $/229 £

Sonos führt normalerweise ein paar Produkteinführungen pro Jahr durch, aber im Gegensatz zu Apple und Samsung gibt es nicht jedes Jahr eine bestimmte Woche, in der die Produkteinführungen stattfinden.

Angesichts der Zunahme der Gerüchte Ende 2020, die bis 2021 andauerten, wäre es nicht allzu überraschend, wenn Sonos Kopfhörer vor Ende des Jahres oder Anfang 2022 ankündigen würde von 2020, aber 2020 war ein seltsames Jahr, also haben sie sich vielleicht verzögert. Im Moment ist nichts bestätigt.

Sonos übernahm im Oktober 2021 eine Mehrheitsbeteiligung am britischen Kopfhörerhersteller RHA Audio, was die Spekulationen über das Kommen von Sonos-Kopfhörern weiter verstärkt.

In Bezug auf den Preis berichtete Bloomberg, dass die Sonos-Kopfhörer in den USA etwa 300 US-Dollar oder in Großbritannien 229 GBP kosten würden.

Kabellos, über dem Ohr

Zwei mögliche Designs

Touch-Steuerung

USB Typ-C, Line-In

Ein sehr detailliertes Patent vom September 2020 gibt uns eine Vorstellung davon, wie das Design von Sonos-Kopfhörern aussehen könnte, obwohl es zwei Designs zeigt und wie bei allen Patenten gibt es keine Garantie, dass eines der Designs endgültig ist oder überhaupt erscheint.

Wenn das Patent vom September 2020 jedoch in Frage kommt, werden die Sonos-Kopfhörer über dem Ohr sein – obwohl es auch Gerüchte über In-Ear gibt. In einem Design aus dem Patent vom September 2020 sind die Kopfhörer relativ traditionell, mit einer Tasse auf beiden Seiten und einem breiten Band über der Oberseite.

Das zweite Design ist jedoch etwas anders, mit Stielen an der Außenseite der Tassen und der Rede von Mikrofonen an den Spitzen. Das Patent sagt auch drahtlos und es ist von einer ANC-Steuerung mit der Möglichkeit eines Drehknopfes die Rede, was darauf hindeutet, dass die aktive Geräuschunterdrückung einstellbar sein könnte.

Darüber hinaus erwähnt das Patent eine Touch-Steuerung an der Außenseite der Hörmuscheln, die je nach Aktivität verschiedene Funktionen wie einen Anruf oder eine Musikwiedergabe bietet. Es ist auch von Gesten die Rede, wie dem Wischen nach oben, um die Lautstärke zu erhöhen, nach unten, um die Lautstärke zu verringern, und nach links oder rechts, um Titel zu überspringen.

Andere in dem Patent diskutierte Bedienelemente umfassen einen Netzschalter zum Ein- und Ausschalten des Kopfhörers oder zum Anzeigen des Batteriestatus durch langes Drücken. Eine Pairing-Taste wird auch erwähnt und eine Status-LED-Anzeige, die blau leuchtet, wenn sie mit Bluetooth verbunden ist – wie beim Move – und weiß, wenn sie mit Wi-Fi verbunden ist.

Der im Patent erwähnte Ladeanschluss ist USB Typ-C und auch von einem Line-In-Anschluss ist die Rede.

Im Februar 2021 tauchte auch ein anderes Patent auf. Auch dieses zeigt ein Over-Ear-Design mit einem runderen Finish als das im September 2020-Patent gezeigte Design sowie das Sonos-Logo. Das Patent vom Februar 2021 zeigt auch einen USB-Typ-C-Anschluss, möglicherweise eine 3,5-mm-Buchse, und es scheint auch einige Tasten am Rand der Ohrmuscheln zu geben, wahrscheinlich für die Berührungssteuerung. Die Kopfhörer können auch abnehmbare Ohrpolster haben.

In Bezug auf das In-Ear-Patent gab es mehrere Bilder, die zwei Designstile von Ohrhörern und drei Ladekoffermethoden zeigen, darunter scheinbar USB Typ-C sowie abnehmbare Akkuplatten. Eines der Ohrhörer-Designs wirkt etwas normaler, während das andere auf den ersten Blick etwas seltsam wirkt.

Mit dem Sonos-System arbeiten

WLAN und Bluetooth

Sprachassistenten von Google und Alexa

"Tausch"-Funktion

ANC

Sonos-CEO Patrick Spence sagte Pocket-lint in einem Interview im September 2019, dass es mit dem Sonos-System verbunden sein und etwas Einzigartiges bieten müsste, wenn es in eine andere Kategorie aufgenommen werden sollte. „Wir werden nicht nur eine Batterie auflegen oder unsere Marke auf etwas kleben. Wir möchten, dass es mit dem System verbunden ist und etwas Einzigartiges in diesen Bereich bringt.“

Wir wissen daher, dass, wenn Sonos Kopfhörer herstellt, diese wie erwartet mit dem Sonos-System funktionieren.

Das Patent vom September 2020 erwähnt jedoch Bluetooth und Wi-Fi, sodass Sie wahrscheinlich auch Inhalte direkt von Ihrem Smartphone über Bluetooth an die Kopfhörer senden können, wie Sie es bei Sonos Move und Sonos Roam können, und die Sonos-App umgehen, wenn Sie möchte. Bei Sonos Roam erfolgt der Übergang automatisch, was wahrscheinlich auch bei allen Kopfhörern der Fall sein wird.

Das Patent beschreibt auch die Möglichkeit, die Inhaltswiedergabe zwischen den Kopfhörern und anderen Geräten in einem lokalen Netzwerk durch Antippen und Halten einer Taste zu „tauschen“ – dies ist im Wesentlichen die Sonos Swap-Funktion, die auf dem Sonos Roam Bluetooth-Lautsprecher gestartet wurde. Sie können mehr über Sonos Swap in unserer separaten Funktion lesen , aber theoretisch gehen wir davon aus, dass Sie Inhalte über die Kopfhörer hören können, indem Sie eine Taste gedrückt halten und sie auf den nächsten Sonos-Lautsprecher übertragen, wie Sie es bei Roam tun.

Auch von Sprachassistenten ist im Patent die Rede. Da Sonos auf seinen intelligenten Lautsprechern sowohl Amazon Alexa als auch Google Assistant zur Auswahl bietet, würden wir beides auch auf den Kopfhörern erwarten – in Gerüchten wurde jedoch auch von einem Sonos-Sprachassistenten gesprochen. Wie oben im Design-Abschnitt erwähnt, ist auch von anpassbaren ANC- und Gesten-Touch-Steuerungen die Rede. Ob alle oder keine dieser Funktionen erscheinen, ist derzeit jedoch unklar.

Linker und rechter Lautsprechertreiber

Mikrofon

Das Sonos-Kopfhörer-Patent vom September 2020 lautet: „In einer Ausführungsform umfasst ein drahtloser Kopfhörer eine linke Hörmuschel, die einen linken Lautsprechertreiber und ein linkes Hörmuschelgehäuse umfasst; und eine rechte Hörmuschel, die einen rechten Lautsprechertreiber und ein rechtes Hörmuschelgehäuse umfasst; einen Prozessor; a Mikrofon; Benutzersteuerungen, einschließlich: eine Sprachassistenten-Aktivierungssteuerung; einen Lautstärkeregler; einen Wiedergabesteuerungs-Schieberegler; eine Wiedergabe-Pause-Steuerung; und Anweisungen, die den Prozessor konfigurieren, um: eine Sprachassistenten-Erkennungsroutine zu starten, wenn der vom Mikrofon empfangene Ton mit einem Aktivierungswort übereinstimmt , und eine Aktion basierend auf den vom Sprachassistenten zurückgegebenen Anweisungen ausführen; eine aktuelle Lautstärke des Kopfhörers auf eine höhere Lautstärke aktualisieren, wenn der Lautstärkeregler ein Streichen empfängt; zu einem nächsten Titel eines aktuellen Medieninhalts springen, wenn der Wiedergabesteuerungs-Schieberegler ein empfängt wischen und die Wiedergabe des Medieninhalts umschalten, wenn die Wiedergabe-Pause-Steuerung aktiviert ist."

Da es sich bei dem Patent natürlich nur um ein Patent handelt, kann es sein, dass alle Kopfhörer, die Sonos auf den Markt bringt, in Bezug auf Spezifikationen, Funktionen oder Design nicht mit dem übereinstimmen, was in Bezug auf Spezifikationen, Funktionen oder Design erwähnt wurde.

Beste Amazon US Prime Day 2021 Deals: Ausgewählte Deals noch live von Maggie Tillman · 23 Juni 2021 Prime Day 2021 steht an!

Folgendes haben wir bisher über die Sonos-Kopfhörer gehört.

Sonos hat Berichten zufolge eine Mehrheitsbeteiligung am britischen Kopfhörerhersteller RHA Audio übernommen , wie aus Dokumenten von Companies House hervorgeht (wie erstmals von Forbes festgestellt).

Wenn man zwischen den Zeilen liest, will Sonos vielleicht RHA und seine Audiotechnologie nutzen, um neue Kopfhörer zu produzieren.

Eine von Zatz Not Funny entdeckte Patentanmeldung – die bereits Sonos-Produkte in der Vergangenheit entdeckt hat – zeigt eine Reihe von Ohrhöreroptionen und einige etwas unkonventionelle Ladeansätze, was darauf hindeutet, dass In-Ear- und Over-Ear-Kopfhörer in Arbeit sein könnten.

Sonos enthüllte den Sonos Roam Bluetooth-Lautsprecher während einer Veranstaltung am 9. März, aber keine Kopfhörer. Der Roam-Lautsprecher bietet jedoch einige Funktionen, die auf zukünftige Kopfhörer übertragen werden könnten, wie zum Beispiel Sonos Swap .

Sonos hat am 9. März Einladungen zu einer besonderen Veranstaltung verschickt. Die Einladung verrät nicht viel, deutet jedoch darauf hin, dass es sich um ein Produkt handelt, das unterwegs mitgenommen werden kann, also vielleicht Kopfhörer oder der kleinere Bluetooth-Lautsprecher, der auch in Lecks aufgetaucht ist.

Über das Deutsche Patent- und Markenamt ist ein Geschmacksmuster für einen Sonos-Kopfhörer aufgetaucht, der einen besseren Eindruck davon bietet, wie die Sonos-Markendosen aussehen könnten.

Sonos

Sonos-CEO Patrick Spence gab bekannt, dass Sonos die Markteinführung eines Produkts im März 2021 vorbereitet. Spence sagte in einer Telefonkonferenz: „Wir sind weiterhin entschlossen, mindestens zwei neue Produkte pro Jahr auf den Markt zu bringen und sind gut auf Kurs, wenn wir unsere Produkt-Roadmap für das Geschäftsjahr 2021 betrachten . Wir freuen uns, im nächsten Monat unser neuestes Produkt vorstellen zu können. Bleiben Sie dran für weitere Details."

Obwohl das Produkt der Bluetooth-Lautsprecher sein könnte, der auf FCC aufgetaucht ist, sind Sonos-Kopfhörer immer noch möglich.

Ein sehr detailliertes Patent , das im September 2019 eingereicht wurde – gleichzeitig mit der Ankündigung von Move, seinem ersten batteriebetriebenen tragbaren Lautsprecher von Sonos – wurde im August 2020 erteilt und bietet nicht nur Informationen darüber, was wir vom Design von erwarten können Sonos-Kopfhörer, aber auch, wie sie funktionieren könnten. Das vollständige Patent können Sie hier einsehen .

USPTO / Sonos

Auf die Frage nach der Erweiterung seines tragbaren Angebots durch Sonos nach der Einführung von Move und dem Eintritt in den Kopfhörermarkt, sagte Patrick Spence, CEO von Sonos, Pocket-lint in einem Interview: „[Wir] haben viel über Bluetooth und Batterie [von Move] gelernt, was ich denke öffnet neue Türen für die Zukunft.

"Wenn wir über diesen ersten Schritt außerhalb des Hauses nachdenken, glauben wir, dass es in allen Audiokategorien viele Möglichkeiten gibt." Wie Kopfhörer, fragten wir. Lachend wiederholte Spence: "Es gibt viele Möglichkeiten in allen Audiokategorien".

Bloomberg berichtete, dass Sonos mit Herstellern über die Herstellung von drahtlosen Kopfhörern spricht. Im Januar 2019 wurde gemunkelt, dass sich die Kopfhörer in einem frühen Entwicklungsstadium befinden und 2020 für rund 300 US-Dollar in den USA oder 229 GBP in Großbritannien auf den Markt kommen könnten.

Der Bericht schlug vor, dass die Kopfhörer mit mehreren Assistenten und mehreren Musikdiensten funktionieren und sich auf die Audioqualität konzentrieren würden.