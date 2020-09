Sonos-Kopfhörer: Was ist die Geschichte bisher?

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Sonos ist bekannt für seine hervorragenden Multiroom-Lautsprecher, aber es wird schon seit einiger Zeit gemunkelt, dass das Unternehmen in andere Audiobereiche expandieren wird, wobei Kopfhörer so aussehen, als könnten sie ganz oben auf der Liste stehen.

Wir haben Anfang 2019 zum ersten Mal gehört, dass Sonos erwägt, in den Kopfhörermarkt einzusteigen. Seit den ersten Morden sind einige Dinge passiert, die einem Feuer, das keine Anzeichen eines Ausbrennens aufweist, etwas Treibstoff hinzugefügt haben.

Hier finden Sie alles, was wir bisher über die potenziellen Sonos-Kopfhörer wissen.

Bisher gab es keine Spekulationen darüber, wie Sonos seine Kopfhörer nennen könnte, wenn es in diese Kategorie eintritt. Wir würden einen einfachen Namen erwarten, nichts zu kompliziertes und nichts mit zu vielen Zahlen oder Buchstaben, was eine schöne Abwechslung zu herkömmlichen Kopfhörernamen auf dem aktuellen Markt wäre.

Da die meisten Sonos-Produkte nur ein Wort heißen, wie z. B. Sonos One , Sonos Move oder Sonos Arc, würden wir erwarten, dass die Kopfhörer eine ähnliche Struktur aufweisen.

Sonos Kopfhörer, Sonos Kopf, Sonos Hören, Sonos Aura, Sonos Personal, Sonos Muse, Sonos Go, Sonos Ohr, Sonos Kostenlos? Das ist das Beste, was sich das Pocket-Lint-Team bisher einfallen lassen konnte.

Vor Ende 2020?

Möglicherweise um $ 300 / £ 229

Sonos führt normalerweise einige Produkteinführungen pro Jahr durch, aber im Gegensatz zu Apple und Samsung gibt es nicht jedes Jahr eine bestimmte Woche, in der die Produkteinführungen stattfinden. In den letzten Jahren hat Sonos im September / Oktober neue Produkte angekündigt, aber im Moment gibt es kein Wort über eine Sonos-Veranstaltung.

Angesichts der Zunahme von Gerüchten wäre es nicht verwunderlich, wenn Sonos vor Ende 2020 Kopfhörer ankündigen würde, wie Bloomberg 2019 sagte, aber im Moment ist nichts bestätigt.

In Bezug auf den Preis berichtete Bloomberg, dass die Sonos-Kopfhörer in den USA etwa 300 US-Dollar oder in Großbritannien 229 Pfund kosten würden.

Drahtlos über dem Ohr

Zwei mögliche Designs

Touch-Steuerelemente

USB Typ C, Line-In

Ein sehr detailliertes Patent gibt uns eine Vorstellung davon, wie das Design von Sonos-Kopfhörern aussehen könnte, obwohl zwei Designs gezeigt werden und wie bei allen Patenten keine Garantie dafür besteht, dass entweder das Design endgültig ist oder überhaupt erscheint.

Wenn das Patent jedoch noch gültig ist, sind die Sonos-Kopfhörer über dem Ohr. In einem Design sind die Kopfhörer relativ traditionell, mit einer Tasse auf beiden Seiten und einem breiten Band auf der Oberseite.

Das zweite Design ist jedoch etwas anders, mit Stielen an der Außenseite der Tassen und Mikrofonen an den Spitzen. Das Patent sagt auch drahtlos und es ist die Rede von einer ANC-Steuerung mit dem Potenzial für einen drehbaren Knopf, was darauf hindeutet, dass die aktive Geräuschunterdrückung einstellbar sein könnte.

Darüber hinaus erwähnt das Patent die Berührungssteuerung an der Außenseite der Ohrmuscheln, die je nach Aktivität unterschiedliche Funktionen bietet, z. B. einen Anruf oder die Musikwiedergabe. Es ist auch die Rede von Gesten wie Wischen nach oben, um die Lautstärke zu erhöhen, nach unten, um die Lautstärke zu verringern, und nach links oder rechts, um Titel zu überspringen.

Andere im Patent diskutierte Steuerungen umfassen einen Netzschalter zum Ein- oder Ausschalten der Kopfhörer oder zum Anzeigen des Batteriestatus durch langes Drücken. Eine Pairing-Taste wird ebenfalls erwähnt und eine Status-LED-Anzeige leuchtet blau, wenn sie mit Bluetooth verbunden ist - wie beim Verschieben - und weiß, wenn sie mit Wi-Fi verbunden ist.

Der im Patent erwähnte Ladeanschluss ist USB Typ C, und es wird auch von einem Line-In-Anschluss gesprochen.

Arbeiten Sie mit dem Sonos-System

Wi-Fi und Bluetooth

Sprachassistenten von Google und Alexa

"Swap" -Funktion

ANC

Patrick Spence, CEO von Sonos, sagte Pocket-lint in einem Interview im September 2019, dass es, wenn es in eine andere Kategorie eintreten würde, mit dem Sonos-System verbunden sein und etwas Einzigartiges bieten müsste. "Wir werden nicht nur eine Batterie aufsetzen oder unsere Marke auf etwas aufschlagen. Wir möchten, dass sie mit dem System verbunden wird und etwas Einzigartiges in diesen Raum bringt."

Wir wissen daher, dass Sonos Kopfhörer wie erwartet mit dem Sonos-System kompatibel macht.

Das Patent erwähnt jedoch Bluetooth und Wi-Fi, sodass Sie wahrscheinlich auch Inhalte direkt von Ihrem Smartphone über Bluetooth an die Kopfhörer senden können, wie dies bei Sonos Move der Fall ist, wobei Sie die Sonos-App umgehen, wenn Sie möchten.

Das Patent beschreibt auch die Möglichkeit, die Wiedergabe von Inhalten zwischen Kopfhörern und anderen Geräten in einem lokalen Netzwerk durch Tippen und Halten einer Taste zu "tauschen". Wir gehen davon aus, dass Sie Inhalte über die Kopfhörer anhören, eine Taste drücken und gedrückt halten und sie auf den zuletzt verwendeten Sonos-Lautsprecher oder die letzte Gruppe von Sonos-Lautsprechern übertragen können, auf denen Sie Inhalte abgespielt haben, und umgekehrt.

Mit Sonos-Lautsprechern können Sie die Wiedergabe- / Pause-Taste drücken und gedrückt halten, um einen Lautsprecher in eine Gruppe aufzunehmen. Wir vermuten, dass diese Swap-Funktion auf ähnliche Weise funktioniert.

Im Patent ist auch von Sprachassistenten die Rede. Da Sonos sowohl Amazon Alexa als auch Google Assistant für seine intelligenten Lautsprecher zur Auswahl bietet, würden wir beide auch für die Kopfhörer erwarten. Wie im obigen Entwurfsabschnitt erwähnt, wird auch von anpassbaren ANC- und Gesten-Touch-Steuerelementen gesprochen. Ob alle oder keine dieser Funktionen angezeigt werden, ist derzeit unklar.

Linker Lautsprechertreiber

Rechter Lautsprechertreiber

Mikrofon

Das Sonos-Kopfhörerpatent lautet: "In einer Ausführungsform umfasst ein drahtloser Kopfhörer eine linke Ohrmuschel, die einen linken Lautsprechertreiber und ein linkes Ohrmuschelgehäuse umfasst, und eine rechte Ohrmuschel, die einen rechten Lautsprechertreiber und ein rechtes Ohrmuschelgehäuse umfasst, einen Prozessor, ein Mikrofon; Benutzersteuerungen umfassen: eine Sprachassistent-Aktivierungssteuerung, einen Lautstärkeregler, einen Wiedergabesteuerungsregler, eine Wiedergabepausensteuerung und Anweisungen, die den Prozessor so konfigurieren, dass: eine Sprachassistenten-Erkennungsroutine gestartet wird, wenn der vom Mikrofon empfangene Ton mit einem Weckwort übereinstimmt, und Führen Sie eine Aktion aus, die auf Anweisungen basiert, die vom Sprachassistenten zurückgegeben wurden. Aktualisieren Sie eine aktuelle Lautstärke des Kopfhörers auf eine höhere Lautstärke, wenn der Lautstärkeregler einen Wisch empfängt. Springen Sie zum nächsten Titel eines aktuellen Medieninhalts, wenn der Wiedergabesteuerungsregler einen Wisch empfängt. und die Wiedergabe des Medieninhalts umschalten, wenn die Wiedergabepausensteuerung aktiviert ist. "

Da es sich bei dem Patent nur um ein Patent handelt, kann es natürlich sein, dass Kopfhörer, die Sonos auf den Markt bringt, nicht mit den Spezifikationen, Merkmalen oder dem Design vergleichbar sind. Denken Sie also daran.

Folgendes haben wir bisher über die Sonos-Kopfhörer gehört.

Ein sehr detailliertes Patent , das im September 2019 eingereicht wurde - zur gleichen Zeit, als Sonos Move, seinen ersten batteriebetriebenen tragbaren Lautsprecher, ankündigte -, wurde im August 2020 erteilt und bietet nicht nur Informationen darüber, was wir vom Design von erwarten können Sonos Kopfhörer, aber auch wie sie funktionieren könnten. Das vollständige Patent können Sie hier einsehen .

1/3 USPTO / Sonos

Auf die Frage, ob Sonos sein tragbares Angebot nach der Einführung von Move erweitern und in den Kopfhörermarkt eintreten soll, sagte Patrick Spence, CEO von Sonos, in einem Interview zu Pocket-lint: "[Wir] haben viel über Bluetooth und Akku [von Move] gelernt, was ich denke öffnet neue Türen für die Zukunft.

"Wenn wir über diesen ersten Schritt außerhalb des Hauses nachdenken, sehen wir in allen Audiokategorien viele Möglichkeiten." Wie Kopfhörer fragten wir. Lachend wiederholte Spence: "In allen Audiokategorien gibt es viele Möglichkeiten."

Bloomberg berichtete, Sonos spreche mit Herstellern über die Herstellung von drahtlosen Kopfhörern. Im Januar 2019 befanden sich die Kopfhörer angeblich in einem frühen Entwicklungsstadium und könnten 2020 für rund 300 USD in den USA oder 229 GBP in Großbritannien auf den Markt gebracht werden.

Der Bericht schlug vor, dass die Kopfhörer mit mehreren Assistenten und mehreren Musikdiensten zusammenarbeiten und sich auf die Audioqualität konzentrieren würden.

Schreiben von Britta O'Boyle.