Shure enthüllt die neuesten True-Wireless-Ohrhörer, Aonic Free

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Shure hat seine neuesten True-Wireless-Ohrhörer vorgestellt, und sie sind eine kleine Premiere für das Unternehmen, da sie die einzigen bisher veröffentlichten Ohrhörer sind, die keine Haken aufweisen, um einen festen Halt an Ihren Ohren zu gewährleisten.

Die Aonic Free sehen im Vergleich zu älteren Modellen, die Shure herausgebracht hat, etwas typisch für den echten drahtlosen Ohrhörermarkt aus, obwohl sie eher klobig sind.

Die Ohrhörer sind laut Shure geräuschisolierend, was effektiv bedeutet, dass sie keine aktive Geräuschunterdrückung haben, aber es gibt einen Pass-Through-Modus, wenn Sie die Welt um sich herum wirklich hören möchten.

Sie bieten sieben Stunden Hörgenuss mit einer Aufladung, mit zwei weiteren Aufladungen in der Tragetasche, und Sie können die EQ-Einstellungen der "Knospen" in der Shure-App vollständig anpassen, um mehr Kontrolle über ihren Sound zu erhalten, der laut Shure "Studioqualität" ist. für was das wert ist.

Wann ist Schwarzer Freitag 2021? Die besten Black Friday US-Deals finden Sie hier von Maggie Tillman · 3 November 2021 · Der Black Friday ist das meistverkaufte Event des Jahres und wir haben hier alle Details für Sie.

Mit 199 US-Dollar sind sie kein billiges Paar Ohrhörer, und obwohl ihr Klang beeindruckend sein mag, sind wir gespannt, ob es ausreicht, um einen sperrigen Aufbau zu rechtfertigen, der nicht wie die eleganteste oder bequemste Option auf dem Markt aussieht . Sie können jetzt mehr über sie auf der Shure-Website erfahren.

squirrel_widget_6229917